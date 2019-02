Fototentoonstelling Awoiska van der Molen

Een foto wordt vaak gezien als een momentopname. De gefotografeerde landschappen van kunstenaar Awoiska van der Molen (1972) hebben echter niets met een moment te maken. Ze lijken veeleer oneindig te duren, als in een andere tijdsdimensie.

Met nieuw én bestaand fotowerk nodigt Awoiska van der Molens solotentoonstelling ”Tempus” uit om stil te staan en de tijd te vergeten. ”Tempus” is tot en met 5 mei te zien in de Rabozaal van Museum Kranenburgh in Bergen. De afgelopen tien jaar legde Van der Molen de natuur vast. Haar werk is geworteld in de traditie van de analoge fotografie. De foto’s worden met de hand afgedrukt in de donkere kamer. De vaak donkere barietafdrukken van Van der Molen tonen mysterieuze contrasten tussen duisternis en licht. Noties van tijd, ruimte en afstand lijken niet te bestaan. Van de beelden gaat een opmerkelijke roerloosheid uit.

kranenburgh.nl