Fotografe Saskia Boelsums Kunstenaar van het Jaar 2020

Beeldend kunstenaar en fotografe Saskia Boelsums is vrijdag verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2020. Boelsums werk geeft een beeld van de nieuwe Nederlandse landschappen en van typisch Hollandse luchten.

In de landschappen die Boelsums fotografeert probeert ze de schoonheid te vangen, maar tegelijkertijd stralen haar beelden onzekerheid en dreiging uit: door de klimaatverandering wordt het weer extremer en grimmiger.

Boelsums werd geboren in Nederland en groeide op in Iran en Curaçao. In Groningen volgde ze de kunstacademie Minerva en studeerde ze af in ruimtelijk en grafisch ontwerp.

Sinds 2013 focust ze zich volledig op fotografie. Al snel werd ze gevraagd om deel te nemen aan fototentoonstellingen, kreeg ze nominaties en won ze prijzen. Saskia exposeert haar werk in Amsterdam, Londen, Berlijn, Hong Kong en New York.

In oktober verscheen bij uitgeverij Terra een boek met een overzicht van haar landschapsfoto’s: ”Saskia Boelsums - Landscape Photography”.