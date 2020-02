Fietsbrug in oorlogsmuseum Overloon is wereldprimeur

Geen enkel museum ter wereld heeft een fietspad dwars door het gebouw. Oorlogsmuseum Overloon is de eerste. Een testperiode met de merkwaardige fietsbrug is woensdag afgerond.

Het is een wonderlijk gezicht. Een 90 meter lange ijzeren brug rust op 3,5 meter hoge draagpijlers, en loopt dwars door de 12.000 vierkante meter grote museumhal. Bezoekers tussen de militaire vlieg- en voertuigen zien met verbazing hoe boven hun hoofd fietsende voorbijgangers in bedaard tempo een nieuwsgierige blik werpen op de indrukwekkende oorlogscollectie. De meeste fietsers remmen af en maken van de gelegenheid gebruik om hun ogen goed de kost te geven. „Een gratis sneak preview”, zoals woordvoerder Janneke Kennis van het museum de wereldprimeur omschrijft.

De fietsbrug is onderdeel van een fietsroute van 59 kilometer, die onder meer pal ligt aan het grootste Duitse oorlogskerkhof van Europa, het Limburgse Ysselstein. Bewust is ervoor gekozen om het fietspad door het museum te laten lopen en niet erlangs. „We willen fietsrecreanten zo op een laagdrempelige manier laten kennismaken met ons museum, in de hoop dat ze later terugkomen en een kaartje kopen.”

De bouw van de museumfietsbrug is vorig jaar april begonnen. Bijna vijf maanden is er gewerkt aan de enorme overspanning die uit vier 6500 kilo zware brugdelen bestaat. Kosten: 600.000 euro, met dank aan de financiële hulp van gemeente, provincie en diverse cultuurfondsen. Eind september vorig jaar konden de eerste fietsers er al gebruik van maken. Het plan om een echte Baileybrug –zoals de geallieerden in de oorlog gebruikten– te installeren, bleek financieel niet haalbaar.

Om massaal fietstoerisme in de testfase te voorkomen, is er tot nog toe weinig ruchtbaarheid gegeven aan het in museumland unieke fenomeen. Volgens museumdirecteur Erik van den Dungen, die het idee bedacht tijdens een congres over fietstoerisme, is er wereldwijd geen ander museum te vinden waar fietsers boven de collectie rijden. Stoppen mag, maar wandelen is verboden. Om verkeersopstoppingen te voorkomen –want wie wil er nu niet gratis naar binnen– houden twee suppoosten straks na de officiële opening op 26 maart het fietsverkeer scherp in de gaten. En mocht het mis gaan, dan kunnen hulpverleners via een speciale brandtrap direct ingrijpen.

De testfase is, volgens Kennis, tot nog toe zonder noemenswaardige problemen verlopen. „Alles luistert natuurlijk nogal nauw. Hoewel 3 meter breed, is om ongelukken te voorkomen toch voor eenrichtingsverkeer gekozen. De automatische deuren moeten natuurlijk ook op tijd en snel open gaan als er iemand aan komt fietsen.” Na sluitingstijd blijven die echter dicht. De late en vroege vogels die de route fietsen moeten dan gebruikmaken van een ingekort fietsplan.

Overloon en omgeving is populair bij de Duitse fietsrecreant, mede dankzij de aanwezigheid van die Duitse oorlogsbegraafplaats een steenworp afstand. De verwachtingen bij personeel van het museum, dat vorig jaar al ruim 100.000 bezoekers trok, zijn daarom hooggespannen.