Expositie: Waterspiegels van Lin Schregardus

In het Friese Warns exposeert fotografe Lin Schregardus (1968) tot en met 28 november in H2O Gallery een veertigtal kunstfoto’s rond het thema water. Binnen het thema water is gekozen voor weerspiegelingen van natuur. Deze ”waterspiegels” maakte Schregardus gedurende vier jaar in alle seizoenen in de bossen, meren, sloten en kanalen van Zuidwest-Friesland. „Veel foto’s hebben geen bepaalde focus maar zijn overallcomposities waar de ogen als het ware doorheen kunnen zwemmen om steeds weer een ander detail te ontdekken”, aldus de fotografe. Door te spelen met scherpte, diepte en belichting creëert ze schilderachtige effecten.

Lin Schregardus groeide op met het water en raakte er al jong door gefascineerd. „Water als levensbron, water als magische gedaanteverwisselaar – vloeibaar, sneeuw, ijs, damp, gas. Water waaruit mensen, dieren en planten grotendeels bestaan.”

www. h2ogallery.nl