Expositie: Vier Veluwse kunstenaars herdenken Rembrandt

Ter gelegenheid van de 350e sterfdag van schilder Rembrandt van Rijn houden enkele Veluwse kunstenaars een expositie met de titel ”Rembrandts hand en kunstenaars van het Veluweland”.

In deze tentoonstelling zijn schilderijen, tekeningen en bronzen beelden te zien. Het gaat om werken van vier kunstenaars: Henk Dekker, Stijntje Loedeman en Henrike Loedeman uit Uddel en Bea Rozendaal uit Doornspijk.

Eveneens zijn kopieën te bezichtigen van schilderijen van Rembrandt, onder andere ”Het Joodse bruidje” en ”De Staalmeesters”, die ter beschikking zijn gesteld door De Beeldentuin in Garderen. Ook te zien is de schilderkamer waar ‘Rembrandt’ Saskia aan het portretteren is.

De expositie is te bezichtigen in De Rozenhof in Doornspijk, van 16 tot 19 oktober en van 23 tot 26 oktober van 10.30 uur tot 17.00 uur.