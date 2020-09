Expositie: Vakwerk van Maarten ’t Hart in Balkbrug

In De Schuur in Balkbrug zijn tot en met 17 oktober (op vrijdag en zaterdag) tekeningen en schilderijen van Maarten ’t Hart te zien. De kunstenaar is al jaren bezig zich te bekwamen in het vastleggen van middeleeuws vakwerk: gebouwen opgetrokken van donker balkwerk met daartussen witte of gekleurde vakken. In sommige West-Europese steden zijn nog hele straatwanden met vakwerk overgebleven, soms zelfs complete binnensteden.

Inmiddels heeft ’t Hart voldoende werk gereed om er een tentoonstelling aan te wijden. De onderwerpen zijn gevarieerd: van stokoude binnenstadshuizen tot watermolens.

De achterruimte van De Schuur is ingericht met werk van Annelies ’t Hart: zeer gedetailleerd uitgewerkte miniaturen in potlood en kleurpotlood. De natuur is haar grootste inspiratiebron: wilde planten, vruchten, een dood vogeltje. Daarnaast worden andere stillevens getoond.

Openingstijden

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

In verband met de coronacrisis bestaat er de mogelijkheid donderdags op afspraak te komen. Bezoekers kunnen dan de tentoonstelling bekijken zonder de aanwezigheid van ander publiek.

Vrijdag 9 en 16 oktober en zaterdag 10 en 17 oktober nemen de kunstenaars deel aan de kunstroute Ateliers in bedrijf (www.ateliersinbedrijf.nl).

Tentoonstellingsruimte De Schuur, Groot Oever 14, 7707 PW Balkbrug.

T: 0523-649210 E: de-schuur@live.nl

www.maarten-thart.nl