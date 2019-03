Expositie ter ere van Klaas Gubbels’ 85e verjaardag

Een kunstenaar die al sinds de jaren vijftig dezelfde thema’s behandelt en met zijn indrukwekkende oeuvre steeds grotere nationale en internationale waardering oogst – dat is Klaas Gubbels. Dit jaar wordt hij 85 jaar en dat wordt gevierd met verschillende tentoonstellingen en een boek. Galerie de Vis in Harlingen heeft al decennialang werk van Gubbels in stock. Dat is noodgedwongen, want met het veelvoud aan technieken en materialen waar de kunstenaar mee werkt moet je je wel beperken. De tentoonstelling ”Klaas Gubbels 85 jaar”, tot en met 27 april, biedt echter een breder beeld van het werk van Gubbels, waarin poëzie, humor, agressie en saaiheid verbeeld worden. Klaas Gubbels staat tegenwoordig bijna synoniem aan de koffiepot, maar vóór 1990 was dit de tafel. Overigens verzorgt de galerie parallel aan de expositie in Harlingen ook een kleine presentatie in Museum Belvedère in Heerenveen.

