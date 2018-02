In de Sint-Janskerk van Gouda is tot en met 4 mei de expositie ”Spiegelingen” met werk van Paul Boer te zien. Het gaat om olieverfschilderijen met Bijbelse onderwerpen.

Boer (1970) is autodidact en kiest vaak thema’s die al eeuwenlang telkens opnieuw worden verbeeld, zoals in het lijden van Jezus in Gethsémané (naar een ets van Rembrandt), de christelijke deugden (in ”Het huis van barmhartigheid”) en de wederkomst van Christus (in ”Confrontatie”).