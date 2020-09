Expositie: Schilders van het licht in Singer Laren

Na de 17e eeuw wordt het licht in de loop van de 19de eeuw opnieuw een belangrijk onderwerp voor kunstenaars. Schilders verruilen hun ateliers om ter plekke te gaan werken de buitenlucht, ook in kunstenaarskolonie Laren. Dit markeert het begin van een decennialange focus op licht. In de tentoonstelling ”Schilders van licht” presenteert Singer Laren tot en met 10 januari in diverse thema’s hoe kunstenaars rond 1900 licht weergaven: van zonovergoten landschappen tot scènes in felle spotlights. Zo schilderde Claude Monet impressies van natuurlijke lichtval, stippelden Jan Toorop, Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig vibrerende lichteffecten en experimenteerde Jan Sluijters met kleur om de sensatie van licht te verbeelden. Leo Gestel ving in zijn portretten het ‘innerlijke licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks zijn werken ensceneerde in kunstlicht. Anderen zochten het mediterane licht op.

www.singerlaren.nl