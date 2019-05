Expositie: Schilderijen uit Barbizon en Oosterbeek in Museum Gouda

In Museum Gouda staan tot en met 2 februari 2020 19e-eeuwse schilders uit de Franse kunstenaarskolonie Barbizon en de Nederlandse tegenhanger in Oosterbeek centraal in de tentoonstelling ”Buiten Schilderen”. Verdreven door de drukte van Parijs en aangetrokken door de ongerepte bossen van Fontainebleau vestigden enkele kunstenaars zich rond 1840 in het plattelandsdorpje Barbizon. De schilders van Barbizon trokken de natuur in. Met snelle, losse penseelstreken schilderden zij het ongecultiveerde landschap zoals zij het voor zich zagen. Dit in tegenstelling tot de tot dan toe heersende romantiek, waarbij historische gebeurtenissen en geïdealiseerde landschappen de norm waren.

Vanwaar deze kentering? Belangrijk was de introductie van de verftube. Vóór die tijd moesten kunstenaars hun verf zelf maken en waren zij gebonden aan hun ateliers. Nu konden zij kant-en-klare verf meenemen en werken in de buitenlucht.

In navolging van de Franse schilders trokken ook Nederlandse kunstenaars de natuur in. Dat gebeurde in en rond het Gelderse dorp Oosterbeek. Bekende namen waren Johannes Bilders, Anton Mauve, Constant Gabriël en de gebroeders Maris. Met de aanleg van een spoorverbinding tussen Amsterdam en Arnhem in de jaren 1840 konden zij eenvoudig naar de Veluwezoom reizen. Het buiten schilderen betekende voor enkele kunstenaars een ommekeer in hun carrière. Ze werden de bekendste schilders van de Haagse School.

Museum Gouda beschikt over een prachtige verzameling 19e-eeuwse schilderijen van zowel Franse als Nederlandse kunstenaars. Naast een groot aantal schilderijen uit deze collectie zijn kunstwerken van Museum Arnhem, het Groninger Museum, Teylers Museum en uit de verzameling van het Koninklijk Huis te bewonderen.

www.museumgouda.nl