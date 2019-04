Expositie over Anne Frank in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

„Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden”, schreef Anne Frank op 11 april 1944 in haar dagboek. Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek presenteert tot en met 31 juli de gelijknamige reizende expositie.

”Laat me mezelf zijn” verbindt het levensverhaal van Anne Frank met de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit. De expositie is opgebouwd uit verschillende hoofdelementen. Het eerste deel van de tentoonstelling gaat in op het levensverhaal van Anne Frank en de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt. Het dagboek van Anne zelf komt eveneens aan bod, aangevuld met historische achtergrondinformatie over onder andere de opkomst van het nationaalsocialisme, het begin van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in Nederland. Het tweede gedeelte van de expositie maakt een verbinding met de actualiteit en laat jongeren van nu aan het woord.

