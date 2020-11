Expositie ontrafelt verleden Waterlooplein

In het Joods Historisch Museum in Amsterdam is tot en met 28 februari de tentoonstelling ”Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten” te zien. De expositie over het hart van de voormalige Jodenbuurt neemt de bezoeker mee vanaf het heden tot zo’n 400 jaar terug in de tijd.

Zo toont het museum onder meer hoe het Waterlooplein vanaf de 16e eeuw al een thuis was voor mensen uit verschillende culturen en sociale achtergronden. In de 18e en 19e eeuw groeide de armoede in de drukke, levendige buurt en tijdens de Tweede Wereldoorlog was het vooral een plek van leed. Uiteindelijk veranderde de buurt drastisch in de jaren zeventig en tachtig door de aanleg van de metro en de komst van het stadhuis-muziektheater. Deze verhalen zijn in de tentoonstelling te ontdekken aan de hand van archeologische opgravingen, foto’s, filmmateriaal, 3D-reconstructies en objecten.

www.jck.nl