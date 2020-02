Expositie: ”Meesterwerken” van Peter van Oostzanen in Museum Soest

Peter van Oostzanen viert zijn tienjarig jubileum als docent in realistisch fijnschilderen en klassieke schildertechnieken met een expositie van ruim honderd schilderijen van zijn leerlingen en van hemzelf in Museum Soest. De expositie ”Meesterwerk” is te zien tot en met 10 mei.

Peter van Oostzanen geeft les in realistisch fijnschilderen met olieverf volgens de techniek van de oude meesters. Dit houdt in dat de schilderijen in verschillende lagen worden opgebouwd. Groot voordeel is dat leerlingen stapsgewijs de verschillende moeilijkheden van het maken van een realistisch schilderij aanpakken. Ze hoeven dus niet tegelijkertijd te stoeien met verhoudingen, mooie detaillering en het vinden van de juiste kleurtonen. De keuze voor olieverf vloeit niet alleen voort uit het gebruik van olieverf door de oude meesters, maar het is ook een verf die ten opzichte van bijvoorbeeld acrylverf andere mogelijkheden biedt.

