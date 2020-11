Expositie: Licht in donkere dagen

In Galerie Pouloeuff in Naarden-Vesting is zaterdag 14 november de tentoonstelling ”Licht” geopend. Een viertal kunstenaars exposeert tot en met 17 januari kunstwerken die soms letterlijk licht geven. Fotograaf Pim Leenen (1985) onderzoekt met zijn werk het menselijke gedrag in de openbare ruimte en de „digitale muur” die hen afsluit van de buitenwereld. Dit heeft hij vertaald naar het werk ”Firewall”, waarin een persoon in een opgelichte bubbel zit.

Luiza Guidi (1993) toont de lichtsculpturen ”Maya pieces”. De designer speelt met licht dat via leeg ogende stalen frames op een vlakke muur valt.

Hedwig Hooghiemstra (1995) presenteert haar werk ”Liuw”: lichtobjecten bestaande uit gelaagde composities van gekleurde glaspanelen.

Video-filmmaker Emily Lara Kabos (1987) is present met haar videowerk ”Lichtgedicht” over de kracht van de zon. Hierin draagt zij een gedicht voor.

>>galeriepouloeuff.nl