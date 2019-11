Expositie: Kerstgroeten van Rien Poortvliet voor het koningshuis

„Koninklijke Hoogheid, in plaats van een ”hertje in de sneeuw” (dat ook erg mooi kan zijn!) heb ik voor U, omdat U zo dol op olifanten bent, een ”olifantenwens” gemaakt.” Dat schrijft Rien Poortvliet op het schilderijtje dat hij in 1969 als kerstgroet stuurt aan prins Bernhard en koningin Juliana.

Het werd het begin van een reeks kerstgroeten die hij elk jaar met de post verzond. De 24 schilderijtjes uit de collectie van het Koninklijk Huis zijn tot en met 5 januari te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

Poortvliet (1932-1995) werd geboren in Schiedam en groeide er op. Hij illustreerde, tekende en schilderde en kreeg met zijn kabouterboeken internationale bekendheid. Behalve deze koninklijke kerstgroeten zijn ook kerstkaarten van hedendaagse kunstenaars te zien. Veel kunstenaars maken, net als Rien Poortvliet, ieder jaar een kerst- of nieuwjaarskaart. Dat zijn vaak kunstwerkjes op zich.

www.stedelijkmuseumschiedam.nl