Expositie in Elburg: brieven uit getto’s en nazikampen

In Museum Sjoel Elburg is tot en met 14 maart de expositie ”Waarom schrijf je me niet” te zien. Met brieven uit getto’s en nazikampen, dagboekfragmenten, foto’s en filmpjes vertelt de tentoonstelling over de vervolging van Joden, Roma, Sinti en tegenstanders van de nazi’s in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Ik denk dat ik dezer dagen met vakantie ga en horen jullie dan later van me”, schrijft Wolfgang Maas op 5 november 1942 aan zijn verloofde Thea Windmuller, die in Friesland ondergedoken zit. Met deze mededeling laat Wolfgang weten dat hij ook onderduikt. De Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over vijf mensen tijdens hun leven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog: een Joodse jonge man, een verzetsman, een Joods pubermeisje en een vluchteling uit Duitsland en zijn vriendin. Ze zijn te volgen door kampen en getto’s in Polen, tot aan hun dood of bevrijding.

www.sjoelelburg.nl