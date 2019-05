Expositie: honderd jaar geleden kregen vrouwen kiesrecht

Op donderdag 9 mei 2019 was het precies honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer de wet aannam waarmee het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen een feit werd. Hoewel volgens de Grondwet vrouwen niet formeel uitgesloten waren, mochten tot het begin van de twintigste eeuw in Nederland alleen mannen stemmen. Toen in 1883 de arts en feminist Aletta Jacobs zich op de kieslijst van Amsterdam wilde laten zetten, stak het college van B&W daar een stokje voor. In het Groninger Museum is de expositie ”Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht” te zien. Het museum geeft een overzicht van de turbulente geschiedenis rondom de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin Aletta Jacobs een prominente rol speelde. Tegelijkertijd was de kiesrechtbeweging een wereldwijd fenomeen en waren de Nederlanders belangrijke spelers in deze internationale strijd.

