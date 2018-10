Expositie: Frans Hals en de modernen

Precies 150 jaar geleden –in 1868– werd de Hollandse kunstenaar Frans Hals herontdekt door de invloedrijke Franse kunstcriticus Théophile Thoré-Bürger. Hals (1582-1666) werd het grootste deel van de 18e eeuw en eerste helft van de 19e eeuw genegeerd door kunstcritici. Zijn innovatieve schilderstijl met losse toets sloot niet meer aan bij de toen geldende academische stijl. Die losse schilderstijl werd in verband gebracht met Hals’ ‘lichtzinnige’ levenswijze en als slecht voorbeeld gepresenteerd.

Eind 19e eeuw veranderde het imago van Hals. Hij werd bewonderd door laat-19e-eeuwse kunstenaars als Édouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent en Vincent van Gogh. Ze waren onder de indruk van zijn losse toets en ruwe schilderstijl die impressionistisch overkwam. Velen van hen kopieerden portretten en schuttersstukken om zijn stijl letterlijk in de vingers te krijgen.

In het Frans Hals Museum in Haarlem is tot en met 24 februari de tentoonstelling ”Frans Hals en de modernen” te zien. Het is voor het eerst dat het werk van Frans Hals naast reacties op zijn werk door moderne schilders van eind 19e eeuw wordt getoond.

franshalsmuseum.nl