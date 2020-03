Expositie: ”Engelse juffer” in Noord-Veluws Museum Nunspeet

Blanche Douglas Hamilton (1852-1927) woonde en werkte zo’n dertig jaar in Elspeet, waar ze bekend werd als ”de Engelse juffer”. Teylers Museum in Haarlem schonk eind 2017 het grootste deel van haar artistieke nalatenschap aan het Noord-Veluws Museum. De schenking was een goede aanleiding om een boek over deze kunstenares te maken. Uit een veelheid van bronnen diepte auteur Kees Verbeek tal van details op over Hamiltons leven. Daarbij doken steeds twee vriendinnen op, ook actief in deze hoek van de Veluwe: schilder en naaldkunstenaar freule Ima van Eysinga (1872-1958) en schilder Chrisje van der Willigen (1850-1931). Ook over deze twee vrouwen heeft Verbeek gegevens gevonden. De drie schilderden niet alleen op de Veluwe, maar reisden veel en deden daar in hun werk verslag van. Ter gelegenheid van de presentatie van het boek is een expositie over deze kunstenaressen te zien.

>>noord-veluws-museum.nl