Expositie: De knokige knieën van Jan Beutener

In Museum MORE in Gorssel is tot en met 31 mei een overzichtstentoonstelling van werk van Jan Beutener ingericht. De kunstenaar is vooral bekend om eenzaam en verstild weergegeven, uitvergrote en daardoor wat absurd lijkende voorwerpen, fragmenten en details, herkenbaar voor iedereen.

Of het nu aardappelen zijn, een muur of een schutting, een hoed, een paar rubberen handschoenen of een paar knokige, wat harige knieën, Beutener ziet er een heel eigen schoonheid in, maar ook melancholie en humor. Zijn beroemde aardappelen stammen al uit de late jaren zestig, toen abstractie de norm leek. Ze betekenden een doorbraak voor hem.

De expositie ”After All” toont een selectie van meer dan zeventig schilderijen uit een halve eeuw kunstenaarschap (1969-2019) van de nog steeds actieve 87-jarige kunstenaar. Ze komen uit zijn eigen atelier en particuliere collecties, maar ook uit musea.

www.museummore.nl