Expositie: Bauhaus en De Stijl in Museum Drachten

Museum Drachten pakt uit met de tentoonstelling ”Bauhaus en Drachten”. De expositie, die te zien is tot en met 29 februari, belicht de invloed die Drachten, via kunstenaar Theo van Doesburg, had op de Bauhausstijl.

In 1919 richtte Walter Gropius in Weimar het Bauhaus op, de beroemd geworden school voor architectuur en kunst. Theo van Doesburg (1883-1931), oprichter van De Stijl, vertrok in 1921 naar Weimar. Hij was van mening dat het gedachtegoed van De Stijl veel overeenkomsten had met de doelstellingen van het Bauhaus.

In Weimar gaf hij vanuit zijn atelier cursussen aan leerlingen en docenten van het Bauhaus. Hij gebruikte daarbij de ontwerpen van zijn projecten in Drachten als voorbeeld. In de tentoonstelling zijn onder meer textiel, glas-in-lood, fotografie en typografie te zien. Ook kan een bezoek worden gebracht aan de museumwoning, compleet in stijl van De Stijl.

>>www.museumdrachten.nl