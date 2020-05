Egbert Modderman (1989) wint belangrijke Britse kunstprijs

De Groningse kunstenaar Egbert Modderman (1989) heeft de ”BP Young Artist Award 2020” gewonnen. De prijs, ingesteld door The National Portrait Gallery in London, gaat naar Modderman voor het schilderij ”Rusteloos”.

De Nederlandse kunstenaar kwam naar voren uit selectie van bijna 2000 schilderijen uit de gehele wereld. Het is de eerste keer in de 30 jaar dat deze eervolle en internationaal zeer hoog aangeschreven young artist award bestaat dat deze naar een Nederlandse kunstenaar gaat.

Het werk dat werd ingestuurd past geheel in de traditie die de nog jonge Egbert Modderman inmiddels in zijn werk laat zien. Verhalende portretten en figuren waarin enerzijds, aldus Modderman zelf, het verhaal van de kunstenaar en anderzijds het verhaal van de kijker samen het totaal vormen.

Het verhaal van de kunstenaar kent vaak zijn oorsprong in Bijbelse vertellingen. De uitwerking is echter, zoals Modderman zelf omschrijft, niet gebonden aan een stijl of richting.

Modderman: „Voor mij persoonlijk zou ik mijn schilderijen omschrijven als ”een echte strijd, of zoektocht” om uit te zoeken wat te verbergen en wat te tonen. Alles om de kijker de emotie die er voor mij zou moeten zijn in het schilderij te laten ervaren.”

Het werk van Egbert Modderman is te zien bij Galerie Bonnard in Nuenen. De Galerie voor Modern Realisme toont in hun vaste collectie het vrije en beschikbare werk van Modderman. Inmiddels is er een grote (internationale) groep van particulieren die een werk van Modderman in hun collectie hebben.

Schilderijen van de Groningse kunstenaar zijn ook te zien in de Martinikerk in Groningen. Daar werkt Modderman aan de 7 werken van Barmhartigheid.

Inmiddels is een aantal van deze schilderijen klaar en in de kerk te zien. In de Verenigde Staten is het werk onder meer te zien in het ”Museum of the Bible” in Washington.

De prijs die Modderman wint bevat naast een geldbedrag, een plaats in ”The National Portrait Gallery” en deelname aan de expositie rond de jaarlijkse prijs.

