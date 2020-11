Dubloen en bijzondere beker in het Groninger Museum

In het Groninger Museum zijn twee nieuwe aanwinsten te zien: een meer dan 400 jaar oude Ommelander gouden munt en de oudst bekende zilveren beker uit Groningen, de Allersmabeker. De twee objecten uit Groningen zijn te bezichtigen in de vaste collectie van het museum. Het is de eerste keer dat ze worden tentoongesteld.

De Allersmabeker is afkomstig van het echtpaar Duert Allersma en Abele tho Nansum. Zij woonden in de tweede helft van de zestiende eeuw op de Allersmaborg in Ezinge. De beker bleef lang in de familie en is verkocht aan het Groninger Museum.

Eerder dit jaar verwierf het museum een gouden dubloen uit de periode 1589-1591. De in opdracht van de Groninger Ommelanden geslagen munt was tot voor de aankoop slechts bekend van archiefbronnen en behoort tot de oudste afbeeldingen van het Groninger provinciewapen.

