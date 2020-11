Doe mee! Fotografeer kunst in de openbare ruimte

Vanwege de coronacrisis is het (bijna) niet meer mogelijk om een museum te bezoeken. Maar er is altijd nog kunst in de openbare ruimte. In elke stad of dorp zijn ze wel te vinden: beelden, sculpturen en andere objecten die dienen ter verfraaiing van de omgeving – maar waarover de meningen soms uiteenlopen.

De cultuurredactie van het Reformatorisch Dagblad roept lezers op om op een originele manier een kunstwerk in de eigen omgeving te fotograferen en in te sturen.

Vermeld daarbij de maker van het kunstwerk en andere relevante informatie én wat uzelf van het kunstwerk vindt.

Foto’s van tenminste 2 MB kunnen tot en met maandag 23 november 12.00 uur worden ingestuurd naar cultuur@refdag.nl onder vermelding van naam en woonplaats van de maker.

De mooiste vijf krijgen een plek in de krant van vrijdag 27 november.