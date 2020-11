Docent Van Lodenstein uitgeroepen tot geschiedenisleraar van het jaar

Ze houdt van activerend lesgeven, het vertellen van verhalen, het laten herleven van vervlogen tijden. Marianne de Soeten, docent geschiedenis op het Van Lodenstein College, locatie Barneveld, is uitgeroepen tot geschiedenisleraar van het jaar 2020.

De Soeten (42) is de winnaar van de zevende editie van de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door het Rijksmuseum in samenwerking met omroep NTR en het Nationaal Archief.

Ze was verrast dat ze als beste uit de bus kwam. „Ik doe gewoon mijn werk. Dat probeer ik goed te doen en ik verwacht van leerlingen ook dat ze hun best doen”, legt de onderbouwdocent uit. „Ik was er wel even stil van dat de scholieren mij hadden voorgedragen, ik bij de finalisten hoorde en uiteindelijk de prijs gewonnen heb. Heel erg leuk.”

De jury roemde haar om het feit dat ze de geschiedenis dichtbij de scholieren brengt. Dat is ook wat De Soeten beoogt. Zo probeert ze steeds de link te leggen tussen heden en verleden. „De geschiedenis herhaalt zich niet, maar bepaalde ontwikkelingen doen dat wel”, vertelt ze. „Als je leerlingen daarvan bewust maakt, leren ze hun eigen tijd beter te begrijpen.”

Recent stond ze met haar klassen bijvoorbeeld stil bij de mondkapjesplicht. „Ik had wat afbeeldingen opgezocht van mensen die leefden in de tijd dat de Spaanse griep rondwaarde. Daarop was te zien dat hele gezinnen, kinderen ook, mondmaskers droegen. Aanvankelijk dachten de leerlingen dat ik de afbeeldingen misschien wel gefotoshopt had. Maar dat was niet zo. Door de koppeling te maken tussen toen en nu maak je de geschiedenis actueel en aansprekend en verbindt je die met het leven van jongeren.”

In de lessen van De Soeten zitten veel lagen, oordeelde de jury. Zo moeten leerlingen kritisch nadenken, actief aan de slag, zich inleven in verschillende personen, bronnen opzoeken, gebruiken en die ook beoordelen. Die afwisseling kenmerkt haar lessen, beaamt De Soeten. Net als de nadruk op structuur. „En als ik merk dat iets didactisch gezien niet werkt, ga ik altijd op zoek naar iets wat wel werkt.”

De docent wil in haar geschiedenislessen leerlingen morele vaardigheden bijbrengen, hen leren zich een mening te vormen en hen kritisch laten nadenken. „Leerlingen mogen best een ander standpunt hebben dan ik”, licht ze toe. „Als ze er maar goed over hebben nagedacht en kunnen uitleggen waarom ze iets vinden.” Daarnaast acht ze het belangrijk dat de scholieren hun mening baseren op betrouwbare informatie en bijvoorbeeld niet op een complottheorie.

De Soeten mag zich een jaar lang ambassadeur van het geschiedenisonderwijs noemen. Ze wil vooral bijdragen aan de bezinning op wat echt belangrijk is in het vak. „Voor mij is dat het bijbrengen van historisch besef, historisch denken en redeneren en het aanleren van kritische vaardigheden”, legt ze uit. „In het onderwijs ligt de nadruk vaak op vaardigheden, maar voor een goed begrip van de geschiedenis kan feitenkennis niet ontbreken. Dat hoop ik ook te benadrukken.”