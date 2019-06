De schoonheid van ruïnes

Ze spreken altijd tot mijn verbeelding: ruïnes. Niet alleen omdat er mooie foto’s te maken zijn, ook omdat ik benieuwd ben naar alles wat zich hier in de loop van de eeuwen afgespeeld heeft.

In de Ruïne van Brederode bij Santpoort is het oorspronkelijke kasteel –rond 1280 gebouwd en daarna drie keer verwoest– nog goed te herkennen. Er staan nog twee torens, waarvan een met een spits. Daaromheen maken verschillende funderingen duidelijk hoe groot het kasteel ooit geweest is.

Je komt als bezoeker aanlopen via een pad langs de gracht, met mooi uitzicht op de ruïne. Via een hoge, smalle, houten brug kom je bij de poort. En na betaling van 5 euro (kinderen 3 euro) mag je de resten van kasteel Brederode betreden. Wie de moeite neem de twee torens via de wenteltrap te beklimmen wordt beloond met verrassende doorkijkjes naar de ruïne en de omgeving. De muren zijn rijkelijk begroeid met allerlei bloempjes: nieuw leven tussen de oude stenen.

Een groep als ridders verklede jongens bestormt de ruïne – een verjaardagsfeestje, vermoed ik. Pa en ma komen rustig achteraan. Het kasteel heeft ergere bestormingen meegemaakt.

