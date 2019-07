De Nieuwe Kerk Amsterdam deze zomer geopend

De Nieuwe Kerk Amsterdam is deze zomer weer geopend, na een zomer waarin de kerk moest sluiten voor groot onderhoud. De hele kerk is open voor het publiek, ook bijzondere plekken zoals de Kerkmeesterskamer en de ruimte achter het grote historische orgel.

In de zomerpresentatie ”Reis in de tijd”, te zien tot en met 14 september, gaan bezoekers aan de hand van een vernieuwde audiotour, video’s en projecties op avontuur door 600 jaar geschiedenis. Middeleeuwse families, kruisridders, de Beeldenstorm, koninklijke ceremonies, vrijgevochten stedelingen, Hollandse admiraals en ook schrijvers, ze vormen slechts een greep uit de bonte en rijke geschiedenis van De Nieuwe Kerk. Net als in de zeventiende eeuw zijn er dagelijks concerten van 12.00 tot 12.30 uur op het majestueuze hoofdorgel, behalve op dinsdag, dan spelen de organisten van 17.00 tot 18.00 uur.

nieuwekerk.nl