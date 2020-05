De Nachtwacht tot in het kleinste detail

Twee maanden lag de restauratie van de Nachtwacht nagenoeg stil door de coronacrisis. Woensdag is eindelijk het werk in de glazen ruimte in het Amsterdamse Rijksmuseum hervat, maar de planning loopt wel een beetje in het honderd. Het beroemde doek van Rembrandt mag dan groot zijn, maar onder de huidige omstandigheden kunnen er niet meer dan twee mensen tegelijk aan werken.

Op dit moment bevindt ”Operatie Nachtwacht” zich nog in de onderzoeksfase. Aanvankelijk stond het begin van de restauratie voor augustus gepland, maar dat wordt nu januari volgend jaar. Het museum neemt ruim de tijd, omdat de situatie rondom het coronavirus nog onzeker is.

Op de website van het museum is dinsdag een zeer gedetailleerde foto van de Nachtwacht geplaatst. Door ver in te zoomen zijn de verfstreken en zelfs pigmentdeeltjes te zien in de verf op het schuttersstuk uit 1642. Voor de liefhebbers: de afbeelding bestaat uit in totaal 44,8 gigapixels.

De foto is voor wetenschappers, onderzoekers en restaurateurs een belangrijke bron van kennis. Ze kunnen het schilderij op afstand zeer nauwkeurig bestuderen. Bovendien kan hij worden gebruikt om toekomstige verouderingsprocessen in het schilderij nauwkeurig bij te houden.

Ook de gewone kunstliefhebber kan nu pas écht een goed naar het kunstwerk kijken, met zijn neus op het doek.

Kom daar eens om in het museum.