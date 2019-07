Campagne voor redden Batavia van start

In Lelystad vond zaterdag 29 juni de kick-off plaats van de campagne ”Breng de Batavia aan Land”.

Het gaat niet goed met de Batavia, die met zijn 25 jaar bejaard is. Jan Vriezen, directeur van Batavialand, verwoordde het kort en bondig: „Rot en schimmel moeten een halt worden toegeroepen.” Het tij kan alleen gekeerd worden door het schip definitief aan land te brengen en het te beschermen tegen hemelwater. Daarmee wordt voor een duurzame oplossing gekozen en zal de Batavia een toekomst krijgen. Een miljoen euro is er nodig. Ongeveer 3 ton is al binnen, mede dankzij de provincie Flevoland. Ed Rentenaar, wethouder van de gemeente Lelystad, onderschrijft het belang van de Batavia voor Lelystad en de provincie. Het schip is een sociaal monument: meer dan 1200 mensen hebben eraan meegewerkt. Eind 2019 hoopt Batavialand het beoogde bedrag binnen te hebben.

batavialand.nl