Bommen op Rotterdam; „dicht bij ons greep het vuur om zich heen”

Het bombardement van Rotterdam en de daaropvolgende oorlogsjaren zetten een stempel op het leven van de latere ds. J. M. Kleppe. „We waren vroeg rijp.” Op 14 mei 1940 waren de kleren die hij droeg de enige bezittingen die hij nog overhad. Bíjna de enige, ontdekte hij na de ramp.

Er lagen al vier onrustige dagen achter hem, sinds de Duitsers in de vroege morgen van de tiende mei Nederland, België en Luxemburg aanvielen. „Vliegtuigen kwamen zo laag over dat we de piloten zagen zitten”, zegt de 88-jarige emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Na vier dagen probeerden de Duitsers Nederland op de knieën te dwingen door de binnenstad van Rotterdam aan te vallen. „Je hoorde het gefluit en gegil van de bommen”, zegt ds. Kleppe, die destijds 10 jaar was. „De muren bewogen door de inslagen. We vluchtten ons huis uit. Er braken branden uit en we zagen dat aan het eind van de straat huizen instortten. Het vuur kwam steeds dichterbij en zwarte rook vulde de straat.

Mijn ooms, die twee huizen bij ons vandaan woonden, renden de straat uit en zagen een bakkerskar vol levensmiddelen staan. Die namen ze mee, terug de straat in. Ze hesen mijn grootmoeder erop, want zij kon niet lopend met ons mee. Ook onze hoogbejaarde buurvrouw Groenenberg werd op de kar gezet. Dicht bij ons greep het vuur om zich heen. We hoorden mensen gillen en vlammen knetteren. Buurvrouw Groenenberg was echter heel rustig. Ze zei: „Er valt geen haar van mijn hoofd en geen mus van het dak buiten de wil van mijn hemelse Vader.” Zo zijn we weggevlucht.”

Alles weg

Ze gingen naar het Kralingse Bos. „Daar waren veel mensen naartoe gevlucht. Ze liepen over de paden en riepen de namen van bekenden die ze kwijt waren. We sliepen die nacht in de greppels. Als we over de Kralingse Plas uitkeken, zagen we één grote vuurzee.”

De volgende morgen ging de familie Kleppe terug naar huis. Maar er was geen huis meer. „De hele straat was in vlammen opgegaan. Het was één puinvlakte. Van ons huis stond er nog één paaltje. En op dat paaltje lag mijn ocarino. Op dat instrument speelde ik vaak, en ook op een mondharmonica. Behalve de ocarino hadden we niets meer; alleen de kleren die we aanhadden.”

Nederland had gecapituleerd, en er reden auto’s vol Duitsers door Rotterdam. „Toen ik dat zag, vroeg ik aan mijn vader: Papa, is dat nou Adolf Hitler?”

De volgende nacht sliep de jonge Kleppe in een herenhuis aan de Essenlaan, waar zijn tante dienstbode was. „De dag daarna kregen we een huis in de Kerkhoflaan toegewezen. Mijn vader was bij de politie en daarom kregen we voorrang. Aan de Kerkhoflaan hebben we vele jaren gewoond.”

In de straat waar Kleppe tot het bombardement woonde, waren 28 mensen om het leven gekomen. „Wij waren gespaard; we mochten Gods trouwe zorg over ons gezin ervaren. De zondag erna zaten we weer in de Boezemsingelkerk, die maar halfvol was, want veel leden bevonden zich buiten de stad. Ds. G. H. Kersten sprak over Klaagliederen 3:22: „Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.” Tijdens die dienst vloeiden er veel tranen.”

Hongerwinter

Het bombardement was nog maar het begin van vijf bange jaren. Ook de Hongerwinter is ds. Kleppe nooit vergeten. „Er kwamen mensen aan de deur bedelen om een beetje eten. Ze waren sterk vermagerd en sommigen hadden het hoofd vol luizen. Ik heb mensen op straat zien liggen die van de honger gestorven waren.”

Herinneringen kwamen later boven toen Kleppe in het bedrijfsleven werkzaam was. „Na de hbs was ik bij Van Sillevoldt aan het werk gegaan, handelaar in rijst, peulvruchten, koffie en thee. Ik was elke dag op de beurs, maar met Duitsers had ik liever niet van doen. Vanwege hun grote mond.”

Thuis werd er niet veel meer over de oorlogsgebeurtenissen gepraat. „Ze hebben echter mijn jeugd, mijn leven getekend.”

De vlammen loeien, gillen...

Brandweerman H. van der Burg over het bombardement op 14 mei 1940: „De vlammen laaien hoog op, doen hun vernielende werking in het ene huis en gaan verder naar een ander huis… ze dansen en huppelen van pand tot pand. Ze kennen geen hinderpalen, ze verbreken ruiten, ze pakken de gordijnen aan, de kleden, het meubilair… ze rennen, ze hollen, ze vliegen van beneden naar boven en van boven naar beneden. Ze onderwerpen een straat aan haar geweld, en zijn nog niet tevreden, ze springen een zijstraat in, ze werpen zich op de huizen aan de overkant… er branden twee, drie straten, er branden vier, vijf straten, er branden tien, twintig, honderd straten… de vlammen zingen en schreeuwen, loeien en gillen, gieren en fluiten, en werpen alles neer wat haar in de weg komt… Een stad verbrandt!”