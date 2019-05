Aquarellen van Janneke Brinkman in Anton Pieck Museum Hattem

Het Anton Pieck Museum in Hattem stelt tot en met 31 oktober de kleurrijke werken tentoon van botanisch kunstenaar en een van de bekendste illustratoren van Nederland Janneke Brinkman-Salentijn. Met de tentoonstelling ”Pluk het seizoen! De vier jaargetijden in bloei” wil Brinkman bezoekers inspireren om te genieten van wat de vier seizoenen te bieden hebben. De liefde voor de natuur is de grote drijfveer van Brinkman. Al meer dan 25 jaar weet zij het fijne en kwetsbare van de natuur treffend via de transparante kleuren van haar aquarelverf over te brengen. Haar werk bereikt tegenwoordig een groot publiek, mede doordat het wordt toegepast op de meest uiteenlopende producten, zoals serviezen en postzegels. Met haar tentoonstelling brengt ze een ode aan harmonie en schoonheid in de natuur, die ze onder meer in haar schilderwerk probeert vorm te geven.

www.antonpieckmuseum.nl