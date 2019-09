Amsterdamse diamantindustrie in beeld gebracht

Naar aanleiding van de 125e verjaardag van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) presenteert het Joods Historisch Museum tot en met 1 maart ”Amsterdam Diamantstad”. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Amsterdamse diamantindustrie. De groei van Amsterdam tot hét internationale centrum van de diamantnijverheid begon in de 17e eeuw en was vooral te danken aan de Amsterdamse Joden. De dynamische periode van de Amsterdamse diamantsector duurde ruim 300 jaar. De geschiedenis van de Amsterdamse diamantnijverheid is grotendeels een Joods verhaal. In 1894 werd de eerste moderne vakbond opgericht: de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). De tentoonstelling toont affiches, objecten en pamfletten en belicht ook de handel die vanaf de 19e eeuw in de stad tot bloei kwam. In Amsterdam zijn wereldberoemde diamanten geslepen.

>>jck.nl