Zuinige hybride limousine als auto van de zaak

Jaren geleden was de auto van de zaak een lokker om personeel aan te trekken. Tegenwoordig moet een zakelijk ingezette auto liefst voldoen aan de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lexus geeft het goede voorbeeld.

Lexus is het luxemerk van Toyota, dat al sinds eind vorige eeuw vooroploopt met hybrides. Alle modellen van het merk zijn hybrides. Dat betekent een benzinemotor die wordt bijgestaan door een elektromotor. De huidige Lexus ES heeft een 2,5 liter krachtbron die een vermogen levert van 178 pk. Daarnaast is een elektromotor toegevoegd die de auto over kleine afstanden geheel zelfstandig voortbeweegt, maar ook ondersteunt als de bestuurder maximale prestaties vraagt. Deze techniek wordt in belangrijke mate ingezet om het brandstofverbruik te beteugelen. En met succes. Deze bijna 5 meter lange limousine neemt genoegen met 1 liter benzine op 16,4 kilometer. Dat zorgt voor een gunstige invloed op de zakelijke exploitatiekosten. Bovendien brengt de lage CO2-uitstoot een gunstige bpm met zich mee. Dat vertaalt zich weer in een relatief bescheiden aanschafprijs en beperkte bijtelling.

Wat die prijs betreft: voor de doorsnee mens is dik 54.000 euro een hoop geld. Nu speelt de aanschafprijs bij een zakelijke auto een minder grote rol dan bij een model dat particulier wordt aanschaft. Want een bedrijf betaalt maandelijks leaseprijs en brandstofkosten.

De Lexus ES 300h biedt intussen kwaliteit van topniveau, ook wat afwerking en materiaalgebruik betreft. De auto zweeft comfortabel over het wegdek, geluiden worden gedempt, binnen is volop ruimte. Het exterieur spreidt een hoge elegantie tentoon.

Wat wel opvalt, is dat er rondom de bestuurder tientallen knopjes zitten. Al het mogelijke is dus aanwezig, het is alleen niet altijd even gemakkelijk om de gewenste functie te vinden.

Lexus ES 300h

Energielabel

A

Topsnelheid

180 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 8,9 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 16,4 km

CO2-uitstoot

100 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie

54.295/68.995 euro

Conclusie

+ Afwerking. De gebruikte kunststoffen, de houtaccenten en het leer zijn van een topkwaliteit. Bovendien zijn de kleuren uitermate smaakvol op elkaar afgestemd.

+ Ontwerp. Af en toe schiet Lexus in zijn scherpe design erg door, maar bij deze ES 300h zijn alle uiterlijke kenmerken in harmonie.

+ Brandstofverbruik. Onderhuids komt de ES 300h overeen met de Toyota Camry. Die viel op door zijn bijzonder gunstige verbruik. De Lexus volgt in zijn voetsporen.

- Elektronica. Verwarrend zijn de vele tientallen knoppen op het dashboard en stuur. De bediening van het centrale scherm gaat met een nog steeds niet optimaal gevoelige joystick.