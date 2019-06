Zomertijd: lezen met Sestra zomer en Puur! magazine, koken met Jeroen Meus en Allerhande

Oké, zo goedkoop als de maandelijkse Allerhande is hij niet, maar het nieuwste kookboek „van de makers van Allerhande”, ”Vol smaak” heb je voor een bescheiden prijs (€ 9,99) een volwaardig kookboek van ruim 350 bladzijden.

De recepten zijn heel goed te maken voor de doorsnee-koker, maar bieden wel uitdaging qua ingrediënten (met bijvoorbeeld het gebruik van srirachasaus en zeewiersalade). Ook sluiten ze aan bij trends. Zo is er rodekooltagliatelle met paddenstoelen en peterseliepesto, waarbij de ‘tagliatelle’ bestaat uit in de oven geroosterde repen kool. Ook is er aandacht voor degenen die minder of geen dierlijke producten willen eten: van vegan bloemkoolcurry tot meringues zonder –jawel, zonder– ei. Wat vooral heel fijn is: de recepten zijn overzichtelijk gepresenteerd en niet ingewikkeld.

Zomerkost van Vlaamse chef

In het nieuwste kookboek ”Zomerkost” (uitg. Standaard, € 19,99) van de Vlaamse chef Jeroen Meus staan 75 recepten, van picknickgerechten tot hoofdgerechten, van lunches tot zoetigheid.

Meus houdt van de zomer, en dat blijkt in zijn kookboek. Hij schrijft in het voorwoord haast lyrisch over de oogst („Een echte rijpe tomaat, vers geplukt, kort afgespoeld waar je je tanden in zet is voor mij een reden voor een vreugdesprong. (...) De pitjes sijpelen over je hand je mouw binnen”), maar het zijn natuurlijk vooral de recepten waar je als lezer vrolijk van wordt. Die sappige tomaat verandert zomaar in tomaten-groentesoep met basilicumolie of schittert bij zeebaars met geplette aardappel. De gerechten van Meus zijn een mooie afwisseling van iets steviger (stoofpot van lamsvlees met artisjok) en lichte gerechten (Thaise salade met kip en spitskool) en van bekend (Brusselse wafel met vanille-ijs) en onbekend (pladijs – een platvis– met wittewijnsaus en fijne groenten).

Lezen met

Sestra en Puur!

Het is inmiddels vaste prik, dat er ruim voor de zomer twee christelijke vrouwenmagazines verschijnen, Puur! magazine en Sestra zomer. Van beide komt er in de herfst trouwens een winters equivalent uit.

In zowel Sestra (afkomstig uit de keuken van Jongbloed) en Puur! (een uitgave van KokBoekencentrum) is ruimte voor bezinning en ontspanning, voor diepgang en creativiteit. Puur! (130 blz., € 9,99) sprak onder meer met theoloog en schrijver Philip Troost over de kloof tussen geloof en gevoel. Els Florijn schreef een verhaal, ”Het licht”. Die titel past bij het thema van deze Puur!: licht. Net zoals –onder meer– de woonreportage over licht in je huis.

In Sestra (130 blz.; € 9,50), dat dit jaar het thema ”dichtbij” meekreeg, staan tips om een dagje uit te gaan in je eigen woonplaats, lees je over doelgericht liefhebben en krijg je tips om een goed gesprek te voeren.

Puur straalt wat meer rust en eenvoud uit, mede door het matte papier. Sestra is uitbundiger in kleurgebruik, lay-out en onderwerpkeus.