Zo zorg je voor schone handen

Wat iedereen in deze chaotische tijden kan doen: zorgen voor schone handen. Dat helpt besmetting te voorkomen.

Grondig en vaak

Als je erop gaat letten, valt het pas op hoe vaak je in de openbare ruimte ergens met je handen aan zit. Denk bijvoorbeeld aan deurknoppen, -klinken en -bellen, duwstangen van winkelkarretjes en pinapparaten. En –toen we elkaar bij wijze van begroeting nog de hand gaven– andere mensen. Het RIVM stelt dat de kans dat je via het aanraken van een oppervlak besmet raakt met het coronavirus klein is. Niettemin is het advies om de handen en ook de polsen grondig en vaak te wassen. De WHO adviseert om daar per keer 45 seconden voor uit te trekken. Dat is ongeveer de tijd die het kost om het liedje ”Happy birthday to you” te zingen. Ook belangrijk: zo min mogelijk met de handen aan het gezicht zitten.

Desinfectant of zeep

Uit het oogpunt van hygiëne wordt aangeraden om de handen te wassen met vloeibare zeep en niet met een blokje. Of daarbij warm of koud water wordt gebruikt maakt niet uit. Het is wel van belang om de handen vervolgens goed te drogen. Volgens het RIVM werkt een handdoek daarbij beter dan een droogblazer: dan blijft er vaak nog vocht achter. Die handdoek met natuurlijk wel schoon zijn.

De laatste weken is er sprake van een run op desinfecterende vloeistoffen. Daarmee kun je de handen schoon-maken als er geen kraan in de buurt is. Dat gaat sneller dan je handen wassen. Het RIVM geeft toch de voorkeur aan wassen met water en zeep. Een desinfectant zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken na het snuiten van de neus. Of onderweg.

Uiercrème

Als je desinfectant gebruikt, moet je wel zeker weten dat de betreffende gel ook werkelijk desinfecteert. Dat is het geval als de inhoud voor minstens 70 procent uit alcohol bestaat. Helaas staat dergelijke informatie niet altijd (leesbaar) op de verpakking. Gebruikers kunnen dat eenvoudig zelf controleren, legde een dermatoloog op de radio uit. Als de huid koud wordt als je zo’n gel gebruikt is het oké.

Wie regelmatig de handen wast, heeft wellicht vervolgens behoefte aan iets vettigs om de huid te verzorgen. Als er nergens meer handcrème te vinden is, kun je daarvoor ook gerust iets anders gebruiken, zei diezelfde dermatoloog. In principe is elke crème of zalf die voor het menselijk lichaam bestemd is geschikt. Een ouderwets smeerseltje als vaseline of uiercrème voldoet ook.