Zelfgemaakt fris: Lekkere limonade

Voor een fris drankje op een warme dag hoef je niet per se bij het cola- en tonicschap in de supermarkt langs. Je komt soms ook een heel eind met wat je gewoon in huis hebt. En het belangrijkste ingrediënt van alle verkoelende drankjes komt natuurlijk gewoon uit de kraan.

Wie een glas water te gewoon vindt: je kunt er met eenvoudige middelen een twist aangeven met fruit of specerijen. Maak bijvoorbeeld eens Rock Star, suggereren Arno en Mireille van Elst. Zij schreven een inspirerend boek vol recepten voor alcoholvrije drankjes voor volwassenen.

Rock Star maak je door een paar steranijsvruchten een uur in een kan water te laten trekken en er vervolgens een in plakjes gesneden grapefruit en sinaasappel aan toe te voegen. Lekker koud serveren – dat is de helft van het geheim. Van alle verfrissende drankjes en frisdranken, trouwens.

Maar de auteurs dragen ook ideeën aan voor complexere brouwsels. Ze maken zelf tonic, met als exotisch ingrediënt kinabast. En ze geven een recept voor zelfgemaakt gemberbier. Daar komen op zich niet echt opzienbarende bestanddelen aan te pas (gember, limoensap, honing, citroengras en gist), maar het levert wel een explosief drankje op. Ontdekten ze, te laat. De eerste keer dat ze gemberbier maakten, lieten ze deze drank 24 uur gisten in een glazen weckpot. Die vervolgens uit elkaar sprong. Tip: gebruik voor een dergelijk brouwsel liever een plastic fles.

Je zou kunnen zeggen dat de drankjes die de auteurs beschrijven onschuldig zijn in de zin dat er geen alcohol aan te pas komt. Wat dat betreft kun je er, als je nog moet rijden, op een warme avond of bij een barbecue gerust een paar glazen van drinken.

Maar als je je suikerconsumptie een beetje in de gaten wilt houden, kun je het na een keer proeven beter bij ‘gewoon’ water –eventueel op smaak gebracht met citroen of munt– houden. Met een paar tinkelende ijsklontjes erin.

Kookboek

Limonade. Alcoholvrije drankjes voor volwassenen, Arno en Mireille van Elst; uitg. Snor, Utrecht, 2018; ISBN 978 94 6314 042 3; € 16,99.

Recept: Groene ijsthee

Ingrediënten (voor zes glazen)

- 850 ml water

- 4 zakjes groene thee

- 125 ml sweet & sour siroop

- 2 cm verse gember, geraspt

- 15 g verse muntblaadjes, gekneusd

- 25 g verse basilicumblaadjes, gekneusd

- garnering: ijsklontjes en komkommer

Bereiding

Breng het water in een pan aan de kook. Haal de pan van het vuur en hang de theezakjes in het kokende water. Laat 5 minuten trekken.

Doe de siroop in een steelpan, voeg de geraspte gember en de munt- en basilicumblaadjes toe en breng alles aan de kook. Laat al roerend ongeveer 10 minuten zachtjes koken.

Haal de pan van het vuur, giet de thee bij de siroop en roer alles goed door elkaar. Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Giet de thee door een met kaasdoek (of een uitgespoelde theedoek) beklede zeef. Laat goed uitlekken, maar druk de massa niet aan – anders wordt de drank troebel. Laat de thee afkoelen in de ijskast.

Serveer met ijsklontjes en van een komkommer geschaafde linten.

Basis voor limonade

De sweet & sour siroop die in het recept wordt gebruikt, maak je eenvoudig zelf met gelijke delen water, suiker, citroen- en limoensap. Bijvoorbeeld van alles 100 gram (wat bij de vloeibare bestanddelen neerkomt op 100 milliliter). Breng het water en de suiker in een pan aan de kook en roer totdat de suiker is opgelost. Zeef het sap van de citrusvruchten en roer dat door de hete vloeistof. Zorg dat er een brandschone fles klaarstaat om de siroop in te bewaren. Kook hiervoor een fles met bijpassende dop uit of laat ze meedraaien in de vaatwasser.

De siroop is in de koelkast ongeveer een maand houdbaar. Je maakt er in een handomdraai limonade mee door gewoon kraanwater of koolzuurhoudend water toe te voegen. De verhouding is ongeveer een kwart siroop en de rest water.