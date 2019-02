Zelf te bouwen: auto op zonne-energie

Autorijders van de toekomst kunnen zich voorbereiden met een heuse zelfbouwauto op zonne-energie. Leren ze gelijk dat die technologie wel wat voeten in de aarde heeft. De voorkant van de experimenteerdoos van Ravensburger kopt: ”Maak zelf een elektrische auto met een zonne-energie oplaadstation en een super condensator.” De taalfouten doen even pijn aan de ogen, maar uiteindelijk wint de nieuwsgierigheid. Want zelf een elektrische auto bouwen, dat is toch geweldig?

De doos belooft heel wat: kopers leren onder andere „hoe een elektromotor werkt” en „onderzoeken de aandrijftechniek van morgen.” Een topper is natuurlijk de Mercedes-Benz B-klasse op zonne-energie.

Voor je kunt gaan bouwen, moet je eerst een paar zaken weten. Hoe zonnepanelen werken bijvoorbeeld en wat er nu precies gebeurt in een elektromotor. In de begeleidende tekst wordt helder uitgelegd wat er nu precies onder de motorkap gebeurt. Zo leren kinderen al experimenterend hoe zonnestralen in de accu van een auto belanden. Af en toe is de tekst een beetje ingewikkeld. Lastiger is dat gedeelten uit de ene instructie ook in de andere moeten worden gebruikt, en soms zijn de tekeningen niet zo duidelijk.

Dat het model een Mercedes is, heeft er trouwens mee te maken dat de set werd gemaakt in samenwerking met autofabrikant Daimler.

Als de wagen in elkaar is gezet, wil je natuurlijk rijden. Helaas moet-ie eerst worden opgeladen. Met zonnestralen. In de wintermaanden is dat nog een hele kluif. Als de auto na twee dagen opladen eindelijk wil starten, rijdt hij maar een meter. Teleurstellend? Een beetje, maar ook weer niet helemaal: de actieradius van de meeste elektrische auto’s valt toch ook nog tegen. Zo bezien is deze experimenteerauto dus best realistisch.

Plussen en minnen

+ Uitgebreide uitleg. Onder het kopje ”Wat is er gebeurd?” wordt uitgelegd wat kinderen zojuist in gang hebben gezet. Handig, want dan weet je waar je iets voor deed.

+ Meer dan alleen bouwen en rijden. De set wil echt kennis overdragen en besteedt ook aandacht aan energiewinning door te remmen. Die functie werkt ook!

- Ingewikkelde zinnen. De uitleg is helder, maar de tekst mag simpeler.

- Prijzig: € 28 (via bol.com) voor een bouwdoos die je in twee uur monteert, is best veel. Helemaal omdat je de auto daarna waarschijnlijk nooit meer uit elkaar haalt.

Weerstation van 4M

Uit welke richting waait de wind? Hoe hard regent het? Grote vragen voor kleine kinderen, maar het weerstation van 4M belooft antwoord.

De doos is bij veel Nederlandse(web)winkels te koop, maar de uitleg is helaas in het Engels. In de doos zitten kunststof onderdelen die je op een fles moet monteren. Het vinden van een lege frisdrankfles is niet de grootste uitdaging. Het bevestigen van de onderdelen wél, want de flessenhals blijkt te breed. Maar als die hobbel is genomen, is het weerstation in 5 minuten klaar. Een beetje potgrond in de fles zorgt voor stabiliteit, maar tegen windkracht 4 is dit weerstation niet opgewassen. Zolang het overeind blijft, beantwoordt het simpele weervragen. Dat is echter alles. In de zomermaanden werkt de fles ook als broeikas, maar bij vrieskou gebeurt er (natuurlijk) helemaal niets. Dan is € 15,99 veel geld, helemaal gelet op de kwaliteit van de onderdelen. Jammer.

bol.com



Circuit Scribe-basisset

Een stroomkring maken met speciale inkt en je eigen lichaam: leuk! De basisset van Circuit Scribe bevat een ledlampje, schakelaar, adapter en batterij. O ja, en een pen met geleidende inkt. Daarmee teken je in het werkboekje circuits, waarop je de componenten aansluit. ’t Is echt veel leuker dan werken met draadjes. De set is helemaal in het Engels. Die taal moet je dus wel begrijpen. En € 39,95 is niet goedkoop voor zo’n klein setje.

kiwi-electronics.nl