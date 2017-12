Zaterdag de keuken in voor oudjaarsavond, zondag rust

Oliebollen. Appelflappen. Ze horen er traditiegetrouw bij op 31 december (en vaak ook al daarvoor). Ook lekkere hapjes vormen voor velen een vast onderdeel van de laatste avond van het jaar. Om de lange avond door te komen. Maar, eerlijk gezegd: ook die laatste uren zijn meestal voorbijgevlogen voor je het weet.

Dit jaar valt oudjaarsdag op zondag. „Een mooie dag om het jaar 2017 mee af te sluiten”, vindt Natalie Heemskerk (44), bekend van haar blog natalieskeuken.nl. Dit jaar verscheen er ook een kookboek van haar: ”Natalie’s kookboek”, met „eenvoudige en (h)eerlijke recepten die iedereen kan maken.”

Op verzoek maakte ze een aantal recepten voor oud en nieuw, sommige ook koemelk- of glutenvrij. De hapjes zijn grotendeels een dag van tevoren te maken. „Zodat de zondag gewoon ook lekker rust betekent.”

Appelbeignets uit Natalies keuken

Rijkgevuld plukbrood

„Plukbrood eten is altijd een feestje. Het is gemakkelijk te maken en iedereen vindt het lekker.

Het brood kun je zelf bakken, maar ook gewoon kopen. Ik koop dan zuurdesembrood, meestal kies ik er een van Albert Heijn.”

Wat heb je nodig?

- 1 desembrood

- 1 zakje minimozzarella

- 10 zongedroogde tomaatjes

- groene pesto (zie bijv. het recept op Natalies website of in haar kookboek)

- wat geraspte kaas

Verwarm de oven voor op 175 graden. Maak diepe inkepingen in het brood, in een ruitpatroon. Snij de minimozzarella door de helft en stop deze tussen het brood. Knip de zongedroogde tomaatjes iets fijner en stop deze ook tussen het brood. Lepel wat pesto in de inkepingen. Strooi als laatste wat geraspte kaas over het gevulde brood.

Bak het brood af in ongeveer 15 minuten.

Lemon cheesecake om te lepelen

„Dit is op het moment ons favoriete toetje. We eten het elke zondag, dus ook op oudjaarsdag. Iedereen wordt hier blij van. En het is heel gemakkelijk klaar te maken. Dit kan al een dag van tevoren.”

Wat heb je nodig?

- 300 gram roomkaas (naturel, bijv. Philadelphia)

- 250 ml slagroom

- suiker naar smaak

- 1 limoen

- 1 vanillestokje

- 6 bastognekoekjes

- zelfgemaakte jam (bijv. recept uit ”Natalie’s kookboek”)

Klop de slagroom met de gewenste hoeveelheid suiker stijf. Doe de roomkaas in een andere kom.

Doe de rasp van de limoen erbij plus sap van een halve limoen. Voeg nu het merg van het vanillestokje erbij en mix dit goed door elkaar. Als laatste mix je voorzichtig de stijfgeklopte slagroom erdoor. Maal de bastognekoeken fijn in een keukenmachine.

Ik doe de cheesecakevulling altijd in een spuitzak, zodat ik de glaasjes makkelijk –en netjes!– kan vullen. Begin met een laagje van bastognekoekkruimels. Spuit daarop de cheesecake en sluit af met een lepeltje jam.

Schaal vol luxehapjes

„Dit zijn hapjes die wij allemaal erg lekker vinden en waar je gemakkelijk mee kunt variëren. Ze zien er op een schaal prachtig uit. De wraprolletjes kun je makkelijk een dag van tevoren maken. Ik rol de wrap dan in aluminiumfolie en bewaar die in de koelkast.”

- caprese op een stokje: minimozzarella, tomaatje en een basilicumblaadje

- parmaham op een stokje: bolletje cantaloupe- of galiameloen, parmaham en zongedroogd tomaatje (de meloen kan vervangen worden door minimozzarella)

- wrap met carpaccio: wrap (zie voor recept eventueel ”Natalie’s kookboek”) met truffelmayonaise, carpaccio, rucola, geraspte kaas en pijnboompitten

Smeer de wrap in met truffelmayonaise. Schik hier de carpaccio overheen. Leg er dan wat rucola, kaas en pijnboompitten op. Daarna kun je de wrap oprollen.

- glaasje met zalmsalade: rucola, truffelmayonaise, zalm, kappertjes en dille

Doe van alle ingrediënten achtereenvolgens een plukje (van de mayonaise een theelepeltje) in een glaasje. Je kunt de zalm vervangen door carpaccio, tonijn of garnalen.

- wrap met kip: wrap, roomkaas met bieslook, plakjes kipfilet (beleg), zongedroogde tomaatjes en rucola

Smeer de wrap in met de roomkaas. Schik hierover vijf plakjes kipfilet. Leg dan de rucola en de vier à vijf zongedroogde tomaatjes er in een lange baan op. Rol de wrap daarna stevig op.

Oliebollen met krenten en citroen

„Oliebollen horen erbij, eind december. Als je de oliebollen al een dag eerder bakt, warm ze dan op oudjaarsdag op in de oven (150 graden, enkele minuten). Voor een koemelkvrije variant gebruik je sojamelk.”

Wat heb je nodig?

- 500 gram (spelt)bloem

- 2 zakjes gist

- 2 eetlepels suiker

- snuf zout

- 1 tl kaneel

- rasp van een halve citroen

- 1 ei

- halve liter (soja)melk

- 50 gram krenten

- 1 appel, geschild, in kleine stukjes

Doe het meel in een grote mengkom. Voeg het zout, gist, de suiker, kaneel en de citroenrasp erbij. Dan het ei. Begin daarna met mixen en voeg langzaam de melk toe.

Als er een egaal beslag is ontstaan, kunnen de krenten en de appel erbij. Zet het beslag zeker een uur te rusten onder een natte theedoek.

Zet de frituurpan aan op 180 graden. Als het beslag klaar is met rijzen kan het bakken beginnen. Ik werk het liefst met twee lepels, maar met een ijsbolletjestang kan het ook.

Doop de lepels elke keer voordat je beslag pakt even in het frituurvet. Lepel dan het beslag voorzichtig in de frituurpan en herhaal dit (ik bak er vijf per keer, maar dat is afhankelijk van de grootte van de pan).

Bak de bollen ongeveer 5 tot 6 minuten en keer ze af en toe om in de pan. Haal de oliebollen eruit met een schuimspaan en laat ze uitlekken in een vergiet, bekleed met bakpapier. Bestrooi ze met poedersuiker.

Tomatensoepje met pesto in een glaasje

„In onze gemeente vervalt dit jaar de oudejaarsavonddienst, omdat we een ochtend- en een middagdienst hebben. Zo hebben we een extra lange avond met de familie. De nichten en neven gaan spelletjes doen en de ouderen doen waarschijnlijk ook wel mee. Tussendoor gaat zo’n glaasje soep er vast wel in. Koud is de soep trouwens ook lekker.”

Wat heb je nodig?

- 5 roma-trostomaten

- 2 puntpaprika’s

- 10 zongedroogde tomaatjes

- 1 ui

- half vers rood pepertje

- 1 teentje knoflook

- 1 bouillonblokje

- 1 eetlepel honing

- 1 eetlepel Italiaanse kruiden

- peper en zout

- wat (zelfgemaakte) pesto

Was de tomaten, snij in stukken. Was de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Schil de ui en snij in stukken, maak het pepertje schoon en pel de knoflook. Doe alles, met de zongedroogde tomaatjes, in de blender en mix tot een egale massa.

Giet het mengsel over in een pan. Voeg het bouillonblokje toe en 300 milliliter water. Breng dit langzaam aan de kook en laat 30 minuten zachtjes doorkoken. Voeg dan de honing, Italiaanse kruiden en eventueel peper en zout naar smaak toe.

Giet dit over in mooie glaasjes en schep er als laatste een schepje pesto op.