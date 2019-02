YouTube, Facebook en Google+

In 2015 plaatste het RD regelmatig iets op het sociale netwerk Google+, terwijl er met YouTube weinig werd gedaan. Nu zijn de rollen omgedraaid. YouTube, Facebook en Instagram zijn de populairste kanalen, terwijl Google+ stopt. Nu maar hopen dat ouders het RD-kanaal op YouTube openstellen voor de kinderen.

Kindvriendelijke versie YouTube

De app YouTube Kids is sinds deze maand ook in Nederland te downloaden. Met deze app krijgen ouders meer controle over wat kinderen kunnen kijken.

Een veelgehoorde klacht was dat kinderen via gerelateerde video’s, getoond aan het eind van een filmpje, soms bij niet voor kinderen geschikte inhoud kwamen. Daar komt nu een eind aan. Gerelateerde video’s worden niet getoond. En het is mogelijk om in te stellen hoe lang kinderen mogen kijken, wat ze mogen zien en of ze mogen zoeken of niet. Het is zelfs mogelijk om een lijst aan te leggen met kanalen die verantwoord zijn, zodat de rest geblokkeerd wordt. Ook het omgekeerde is mogelijk: bepaalde kanalen met video’s blokkeren.

YouTube Kids is nu in 60 landen en 28 talen beschikbaar.

Verstuurd bericht weer intrekken

Een bericht naar iemand op Facebook gestuurd, maar je hebt er meteen grote spijt van? Bijvoorbeeld omdat je het naar de verkeerde persoon stuurde, of omdat er een grote fout in het bericht stond? Het grootste sociale netwerk van de wereld is je vriend. Zodra je de meest recente versie van de app hebt geïnstalleerd, is het mogelijk om een bericht binnen tien minuten weer in te trekken.

Gebruikers van de chatfunctie Messenger vroegen massaal om deze optie. In de zomer van 2018 maakte Facebook bekend aan de oproep gehoor te gaan geven.

In WhatsApp is deze functie al langer aanwezig, en nu volgt ook Facebook. Overigens krijgt de ontvanger wel de melding dat er een bericht is gestuurd, maar de inhoud is niet meer te lezen. Wereldwijd maken meer dan een miljard mensen gebruik van de Messenger-app van Facebook.

Stekker uit sociaal netwerk Google+

Het sociale netwerk van Google, Google+, stopt ermee. Na acht jaar gaat de stekker eruit, omdat er nauwelijks van het platform gebruik wordt gemaakt. Mensen met een profiel hebben tot 2 april de tijd om geplaatste foto’s, video’s en andere berichten veilig te stellen.

Volgens Google maken 500 miljoen mensen gebruik van het netwerk. Hier zit echter een slimmigheidje achter: iedereen die een account voor een van de diensten van Google heeft, kreeg automatisch ook een profiel op Google+. De meeste mensen wisten dit niet, of maakten hier nooit gebruik van.

Toch had het sociale netwerk een aantal handige functies. Zo was videobellen mogelijk via een zogenaamde hangout. Een andere handige optie was het indelen van vrienden in verschillende categorieën. Daardoor was het mogelijk om een bericht alleen te tonen aan bijvoorbeeld collega’s of familie.