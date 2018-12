Wol, sieraden en boerderijen

Bij de Verlichte Boerderijenroute in de Noordoostpolder mogen deelnemers ook een kijkje nemen op de boerenbedrijven waar ze langs komen. Een route met iets extra’s dus.

Voor liefhebbers van wol en vilt

„Twee dagen feest voor alle wol-, spin-, brei-, haak-, vilt- en weefliefhebbers”, belooft de organisatie van Midwinterwol. In het Groningse Winschoten staan op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 74 uitgenodigde standhouders uit Nederland, België, Duitsland, Oekraïne, Schotland en Wales klaar met hun spullen. Zij verkopen alleen wol en wolgerelateerde artikelen en verzorgen workshops. Zo geeft de uit Wales afkomstige Jill Shepherd (expert op het gebied van kaarden en spinnen) vier verschillende workshops, die met elkaar gecombineerd kunnen worden, om de vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Verder zijn er onder andere workshops (kaart)weven, frivolité, macramé en hardanger, stokhaken en tunisch haken.

Entree: 7 euro (12 euro voor beide dagen). Bij twee hotels in de buurt zijn speciale midwinterwolarrangementen te boeken.

>>midwinterwol.nl



Open boerderijen in de Noordoostpolder

De normaal gesproken donkere Noordoostpolder licht in de avonduren van 7, 8, 14 en 15 december op tijdens de Verlichte Boerderijenroute. Bijna tachtig boerderijen, voormalige arbeiderswoningen en bijzondere objecten worden sfeervol verlicht in het gebied ten noorden van Emmeloord. Vanaf 16.00 uur is het mogelijk om bij zo’n 25 bedrijven een kijken achter de schermen te nemen. Op akkerbouw- en melkveebedrijven bijvoorbeeld, of in een kringloopwinkel en creatief café.

Op het bedrijf van de familie Mulder, Hopweg 54 in Rutten, worden verhalen verteld over het leven van ir. Lely, over 100 jaar Zuiderzeewet en over de historie van de Noordoostpolder.

Een twaalftal doeken langs de 35 kilometer lange route laat het verhaal van de Zuiderzeewet zien. Via een QR-code beluisteren deelnemers de gesproken tekst. De route en deelnemende adressen staan op een website. Routeboekjes zijn ook verkrijgbaar bij ”Bij Ons” in de Wellerwaard, Friesepad 4a in Emmeloord.

>>lichtroutenoordoostpolder.nl



Sieraden bekijken en dan printen in 3D

Hoewel ooit gemaakt om te verfraaien, te pronken, te sieren en –bovenal– te tonen, lagen de sieraden uit de collectie van het Rijk de afgelopen decennia opgeborgen in een depot.

Het Apeldoornse museum CODA brengt daar verandering in en heeft de sieraden in bruikleen. In de tentoonstelling ”Rijkdom” worden tot en met 3 februari deze sieraden getoond, evenals sieraden van het Rijk die bij andere musea zijn ondergebracht. Toegang: 10 euro.

Passend bij deze tentoonstelling vinden er op de donderdagen 13 december en 17 januari workshops 3D-sieraden ontwerpen en printen plaats. Om inspiratie op te doen, bezoeken de deelnemers eerst samen met de workshopdocent de expositie. Daarna gaan ze met een ontwerpprogramma met geometrische vormen aan de slag om een „prachtig en uniek” sieraad te maken. De kosten hiervan zijn 12,50 euro (exclusief materiaalkosten en afhankelijk van het ontwerp). Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

>>coda-apeldoorn.nl