Windows 95 op dertien floppy’s

Eind augustus was het 25 jaar geleden dat er een kleine revolutie op softwaregebied plaatsvond. In een legendarisch geworden presentatie presenteerden Bill Gates en Steve Ballmer Windows 95. Hier werden DOS met Windows gecombineerd, waardoor het niet langer nodig was om codes in te tikken.

Door de totaal andere vormgeving was het besturingssysteem te begrijpen voor iedereen. En nog steeds zijn veel elementen van de huidige software gebaseerd op de toen gepresenteerde opvolger van Windows 3.11. Zo kennen we nog het startmenu en de taakbalk. Het is nu volkomen normaal dat de software apparaten herkent die worden aangesloten. Maar 25 jaar geleden kreeg Microsoft dit voor het eerst voor elkaar. Om Windows 95 te installeren moest je een cd-rom kopen, of dertien floppy’s.

Meer kleur in Google Maps

Google gaat de kaarten van Maps voorzien van meer kleur. Daardoor kan de app, of de site, meer informatie bieden. Nu is het bij een stukje groen op de kaart niet duidelijk of het hier om gras of bos gaat. En of dat stukje geel aan de kust een zandstrand is of niet. Binnen enkele weken zal dit wel het geval zijn. Er wordt zelfs zichtbaar of er sneeuw op de bergen ligt.

Maar ook dichter bij huis zijn er verschillen te zien. Zo worden drempels van voetpaden en zebrapaden aangegeven, waar gebruikers van een rolstoel, looprek of kinderwagen veel baat bij kunnen hebben.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om de omgeving in de satellietmodus te bekijken. Dit is een luchtfoto waarop alle details te zien zijn, al is het lastig om op deze manier de weg te vinden.

Hollands Kroon bij u thuis

De gemeente Hollands Kroon, bestaande uit Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, hanteert bij de dienstverlening voor inwoners het uitgangspunt ‘digitaal tenzij’. Fysieke balies zijn een aantal jaar geleden al afgeschaft. Als het mensen niet lukt om digitaal iets te regelen, komt er een ambtenaar aan huis om te helpen.

Een reisdocument of rijbewijs wordt bijvoorbeeld thuis aangevraagd, en na verloop van tijd thuisbezorgd. In de tussentijd is exact te zien wat de status is van de aanvraag en wie er verantwoordelijk is voor de volgende stap in het proces.

Door het coronavirus vindt tijdelijk de aanvraag van documenten niet meer bij iemand thuis plaats. Wel worden ze nog aan huis bezorgd.