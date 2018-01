Wim: een ouderwetse roepnaam

Je moet wel narcistisch zijn om je eigen roepnaam boven een column te schrijven, denkt een lezer misschien. Nu kan ik moeilijk ontkennen dat ik narcistisch ben. Een echte narcist weet dat immers niet omdat hij het normaal vindt om zichzelf bij alles in het middelpunt te zetten.

Waarom dan toch de eigen naam als opschrift boven dit stukje? Omdat ik wat verdrietig ben. Diverse kranten publiceerden de populairste namen voor jongens en meisjes die in 2017 geboren werden. En wat blijkt? De naam Wim staat helemaal niet in de lijst. Dat je als Wim ergens onderaan bungelt, ach, daar ben ik aan gewend. Maar helemaal verdwenen, uitgegumd dus, dat is even slikken.

Zeker, er is ook goed nieuws. Het blijkt dat Bijbelse namen buitengewoon populair zijn. In de top 10 van jongensnamen staan er maar liefst zeven die op z’n minst afgeleiden zijn van namen van personen uit de Bijbel. En dat is bijzonder.

Het dagblad dat zich graag de enige echte kwaliteitskrant van Nederland noemt, de NRC, kwam dan ook met een groot artikel waarin deskundigen hun licht laten schijnen over dit fenomeen. Want die Bijbelse namen zijn niet alleen mooi, ze hebben ook diepe betekenissen. Daar hebben de ouders die hun kind Noah, Sem, Lucas, Daan, Eva, Anna of Sara noemden volgens diezelfde deskundigen echter meestal geen weet van. Ik waag dat te betwijfelen. Zeker Joodse of christelijke ouders geven hun kinderen vaak Bijbelse namen vanwege de betekenis ervan.

Aan die bijdrage in de NRC moeten we trouwens niet al te grote waarde hechten. In de oorspronkelijk gepubliceerde versie van het artikel werd namelijk gesteld dat het boek Daniël in het Nieuwe Testament staat en dat Hanna de dochter van Samuel is. Over nepnieuws gesproken.

Nog even terug naar Wim. Ik ontdekte tot m’n grote vreugde dat de naam Willem –mijn eerste doopnaam– verleden jaar aan 239 jongens werd gegeven. En de naam Hendrik –mijn tweede doopnaam– aan 133 jongens. Ik overwoog stiekem om m’n ouderwetse roepnaam in te wisselen voor m’n eerste redelijk hippe doopnaam. Om nog een beetje mee te kunnen doen in de moderne tijd. Maar een mens kan moeilijk ieder jaar z’n roepnaam veranderen. Dus laten we het maar bij het oude houden. En stiekem ben ik blij dat ik twéé doopnamen heb en dus twee letters voor m’n achternaam. Dan valt de afwezigheid van een titel als dr. of mr. toch minder op.