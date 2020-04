Wie helpt de huishoudrobot?

Zuigen, boenen, dweilen. De huishoudrobot rukt op, maar kan hij de klus in z’n eentje klaren?

Met een vaartje beweegt de iLife V80 over de vloer. De borsteltjes onder z’n ronde buik draaien klapperend langs plinten en poten – op zoek naar kruimels, snippers en pluizen. Vandaag volgt de robot z’n vaste patroon: naar de muur, 90 graden naar rechts, een paar decimeter rechtdoor, opnieuw 90 graden naar rechts en vervolgens terug naar af. Niets kan ’m tegenhouden. Nou ja, stoel- en tafelpoten natuurlijk wel, maar daar beweegt hij zich handig omheen. Gaat deze hulp in de huishouding ons leven wat eenvoudiger maken?

De robotstofzuiger is niet van gisteren. Sinds de eerste volautomatische zuighulp zijn intrede deed, volgden tal van nieuwe generaties – elk met nieuwe functies en een toegenomen intelligentie. Alleen zuigen is daardoor allang niet meer aan de orde: een beetje huishoudrobot kan ook dweilen. Sommige loten aan de stofzuigerstam hebben zelfs een dubbelrol als waakhond.

Zo bezien is de iLife V80 –het modelnummer zegt niets over het aantal cilinders– een wat minder geëvolueerd exemplaar. Dat moet echter geen punt zijn, als-ie z’n werk maar goed doet.

Dat laatste kan snel genoeg worden getest, want de installatie is een fluitje van een cent. Dus vangt de robot zonder omwegen zijn werk aan. Terwijl z’n nieuwe baasje met een boek in een stoel duikt, zoekt de V80 zelfstandig zijn weg. Behendig draait hij zich uit de meest benarde situaties. Onderscheid tussen laminaat en tapijt kent de robot niet: elke ondergrond wordt met eenzelfde grondigheid te lijf gegaan. Helaas laat hij daarbij wel flink van zich horen. Het volume is zachter dan dat van een klassieke stofzuiger, maar nogal hoog – en daardoor storend.

Bovendien blijkt de stofzuiger z’n werk vooral voor zich uit te schuiven – letterlijk. Als de luidruchtige robot na een halfuur amechtig vindt dat het werk erop zit, blijkt de laminaatvloer –in tegenstelling tot het karpet– bij lange na niet schoon. Als klap op de vuurpijl kan de hulp de weg naar huis niet terugvinden. Een teleurstellend resultaat dus. Dat kunnen we zelf sneller, beter en zonder ergernissen.

Conclusie

+ Intelligente stofzuiger. Een gestructureerde aanpak zorgt dat geen hoekje wordt overgeslagen. Voorprogrammeren is ook mogelijk.

+ Zuigt en dweilt. Een speciale module maakt van de zuiger een dweil. Maar: met koud water en zonder sopje.

- Niet efficiënt. Na een halfuur moe tussen de kruimels: daar neem je zo’n hulp niet voor. Traplopen kan hij ook niet.

- Luidruchtig. Het hoge geluid verbetert je comfort niet.

Ramen lappen blijft handwerk

De een vindt het heerlijk, de ander stelt het zo lang mogelijk uit: ramen lappen. Gelukkig is er de Hobot-298, een robot die schone glazen belooft – als het moet op tientallen meters hoogte. Een vacuüm moet zorgen dat de Hobot tijdens zijn werk niet naar beneden stort, rupsbandjes garanderen dat geen hoekje wordt overgeslagen en een nanosproeier belooft dat elke ruit straks weer smetvrij is. Lang leve de vooruitgang.

Maar vooruitgaan doet de robot niet. Hij zuigt zich vast aan het raam om vervolgens nauwelijks van zijn plaats te komen. Als de nanosproeier al piepkleine druppeltjes uitbraakt, verwaaien die in de wind, waardoor er van het schoonmaken alsnog weinig terechtkomt.

„Hij is alleen voor schone ramen”, moppert de vrouw des huizes, stiekem opgelucht dat de concurrentie het zichtbaar laat afweten.

„Gebruik de Hobot alleen op zonnige dagen en niet in de regen”, adviseert de klantenservice. Er volgt nog een rijtje adviezen. Ze bieden geen soelaas: als de robot al in beweging komt, levert dat geen zichtbare resultaten op. Wat wél verandert, is de kitrand: die blijkt niet bestand tegen contact met de randen van de robot. Dus zit er weinig anders op dan het ouderwetse zeemwerk ter hand te nemen. Als vooruitgang geen optie is, moeten we in elk geval achteruitgang voorkomen.

Toegang tot alle hoekjes

Zo’n robotstofzuiger klinkt veelbelovend, totdat je ’m in huis haalt. Dan blijkt dat sommige plekjes onbereikbaar zijn – is het niet omdat de robot te groot is, dan wel omdat hij niet tegen muren op kan klimmen of kan traplopen. Een steelstofzuiger biedt uitkomst. Dus kwam Roidmi met de X20, een steelstofzuiger waarmee je niet alleen je vloer zuigt maar ook je plafondlijst en je bed.

De krachtige stofzuiger wordt geleverd met allerlei accessoires, van rolborstel tot matrasborstel en diverse zuigmondjes. Daarmee is de X20 flexibel inzetbaar. Het lampje op de zuigmond zorgt voor licht in de meest duistere hoekjes. De steelstofzuiger is zwaar en prijzig en in het reservoir van 0,4 liter kan niet veel. Maar handig én handzaam is hij wel.

Toekomst stofzuiger

De bedenker van de robotstofzuiger voorzag in een behoefte. In een tijdperk vol tweeverdieners en overvolle agenda’s zou de robot werk uit handen kunnen nemen. Je hoeft ’m alleen maar te programmeren om zijn werk te doen als je weg bent. Dweilen moet echter nog steeds met de hand. Inmiddels komen ook daar oplossingen voor op de markt – veelal in de vorm van een accessoire die je aan de robot kunt bevestigen. Narwal introduceerde vorig jaar een revolutionair nieuw idee: een stofzuiger en mop ineen die zichzelf ook nog eens reinigt. Je kunt de robot zo programmeren dat hij z’n werk doet en daarna zichzelf onderhoudt. Zo heb je straks helemaal geen omkijken meer naar die hulp in de huishouding.

