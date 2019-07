Wegdromen bij Van Gogh in het Kröller-Müller

Natuurlijk heeft het Van Gogh Museum in Amsterdam meer Van Goghs. Dat vertaalde zich vorig jaar in een bezoekersaantal van 2,1 miljoen. Het jaar daarvoor wisten nog meer mensen het Van Gogh in Amsterdam te vinden en stond het qua aantal op de eerste plek van best bezochte musea in Nederland.

Het is genieten geblazen in Amsterdam. Dat staat buiten kijf. Maar wie moeite heeft met al die drukte en toch Van Gogh wil zien kan terecht bij het Kröller-Müller Museum in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het museum bezit bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen van de Nederlandse schilder. Het heeft daarmee de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld.

Het museum is het levenswerk van Helene Kröller-Müller. Begin twintigste eeuw kocht zij met haar man Anton bijna 11.500 kunstwerken aan. Toen in 1938 het Kröller-Müller Museum zijn deuren opende, werd haar droom werkelijkheid.

En die droom duurt nog altijd voort. Alleen al de aankomst bij het museum is een verademing. Hier is niet alles steen, asfalt en beton. Kunstliefhebbers naderen het museum via het groen van het uitgestrekte park bij Hoenderloo.

In het museum is de bezoeker natuurlijk zelden alleen, maar hier loopt hij niet over de hoofden. Zelfs in het hart van het museum waar de Van Goghs hangen, kan de bezoeker op zijn gemak de prachtige doeken bestuderen. En ook met schoolklassen, volwassen Nederlanders, Japanners en andere buitenlanders is het nog goed toeven in het Kröller-Müller. Het kan zomaar gebeuren dat op een doordeweekse dag een groep leerlingen van het voortgezet onderwijs uitleg krijgt bij het zelfportret van Van Gogh. Op hetzelfde moment staat er niemand bij ”De aardappeleters”, toch een van de topstukken.

Behalve van Van Gogh biedt het museum onder andere werken van Piet Mondriaan, Claude Monet en Pablo Picasso. Toch ook niet de minste kunstschilders.

Vorig jaar wisten bijna 400.000 geïnteresseerden het Kröller-Müller Museum te vinden. Daarmee behoort het terecht tot de best bezochte musea van Nederland. Toch doet het aan als een oase van rust.

zomerserie Verrassend rustig

Op toeristische plekken is het vaak zo druk dat het gewoon niet meer leuk is. Dat geldt vooral in de zomer. Tips voor een verrassend rustig uitje.