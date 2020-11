Wat te doen met een pakketje voor de buren

Thuis spullen laten bezorgen is door de dreiging van het coronavirus voor steeds meer mensen een aantrekkelijke optie. Maar er zitten ook lastige kanten aan. Moet je een pakje voor de buren aannemen?

Vriendendienst

Pakketjes voor de buren aannemen is geen plicht. Als je het doet, is het een soort vriendendienst. Dat loopt gewoonlijk soepel als er sprake is van een zekere wederkerigheid: jij neemt zo nu en dan eens een pakketje voor een buur aan, en omgekeerd geeft de pakketdienst ook weleens iets voor jou bij de buren af. Als je als enige thuiswerker in de straat de pakketjes van alle afwezige buren in ontvangst moet nemen is die balans al snel zoek.

Om de verhoudingen goed te houden doe je er als geadresseerde verstandig aan om een pakket zo snel mogelijk op te halen, zodat het bij de buren zo kort mogelijk in de weg staat. Als je niet weet wie er naast je wonen of als eerdere ervaringen niet zo positief zijn, kun je altijd weigeren om iets in ontvangst te nemen.

Etiquette

Wat doe je met een pakketje voor de buren als ze het niet op komen halen? Je kunt hen opbellen, als je hun telefoonnummer hebt, of je kunt proberen het bij hen te bezorgen. Als je erachter komt dat er een fout adres op de doos staat kun je zelfs proberen te achterhalen op welk huisnummer de geadresseerde dan wel woont. Maar feitelijk is dat wel de omgekeerde wereld. De buren blijven in gebreke als ze de voor hen bestemde doos of zak dagenlang bij jou laten staan. Terwijl daar best een aannemelijke verklaring voor kan zijn: ze waren op vakantie, of ze hadden het kaartje van de bezorger met daarop de mededeling waar het pakketje was afgegeven gemist. Wat je kunt doen als zo’n zending eindeloos blijft liggen: hem retour afzender sturen.

Afhaalpunt

Wie de buren niet met z’n pakjes op wil zadelen en geen tijd of zin heeft om de komst van de bezorger af te wachten kan een bestelling vaak ook bij een afhaalpunt laten bezorgen. Bijvoorbeeld een postloket in de buurt, of in een vestiging van een winkel. Daar moet je dan wel zelf de deur voor uit, wat dus een deel van het gemak van online kopen tenietdoet. Maar het heeft ook voordelen: je hoeft in zo’n geval niet thuis te blijven tot de bezorger langs geweest is en je kunt een goed te bereiken locatie in de buurt uitkiezen. En je kunt een pakket ophalen op een moment dat het jou goed uitkomt. Helaas is het op dergelijke afhaalpunten soms zo druk dat telefonisch informeren of een bestelling al binnen is geen optie is.