Wandeling voor de zomer

„Loop in de voetsporen van de boswachter altijd de mooiste wandelroutes van dit moment”, zo promoot Staatsbosbeheer de boswachterspaden. Ieder seizoen halen de boswachters weer andere routes en gebieden voor het voetlicht. Plekjes waar men anders aan voorbij zou gaan. Boswachter Corien Koreman vertelt over haar wandeling over de Amerongse Berg: „Het leukste aan deze route is de afwisseling. Loop je op het ene moment nog door het dichte bos, het volgende moment sta je opeens op een open stuk heide of kijk je uit op de watervogels in het markante Egelmeer.” Ook op wandelzoekpagina.nl zijn ieder seizoen de mooiste wandelingen te vinden. Voor deze zomer is er een keuze gemaakt uit waterrijke wandelingen, variërend van 11 tot en met 20 kilometer.

>>staatsbosbeheer.nl/boswachterspaden; wandelzoekpagina.nl

Langs forten en vestingstadjes

In 2020 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Unesco-werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Ter gelegenheid daarvan werd de Waterlinie Fietsroute gepresenteerd. Het liniegebied, dat van 1815 tot 1945 van Nederland een onneembare vesting maakte, leent zich uitstekend voor een meerdaagse fietstocht. De route is 242 kilometer lang en voert langs forten, sluizen, dijken, kanalen, bunkers en door verschillende oude vestingstadjes. Diverse reisorganisaties bieden meerdaagse fietsarrangementen langs de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie aan met als startpunt Abcoude, Weesp of Muiderberg en eindpunt in Gorinchem of terug naar Weesp. Via de website is het ook mogelijk om zelf een route via bekende fietsknooppunten te maken. Wie liever wandelt, kan ook op de website terecht. Er zijn diverse routes variërend van 4 tot en met 15 kilometer te downloaden. Ook zijn er verschillende routes die speciaal gericht zijn op kinderen.

>>nieuwehollandsewaterlinie.nl



Even pauzeren bij een Rustpunt

Langs fiets- of wandelroutes kan soms zomaar een bord langs de kant van de weg opduiken: Rustpunt. Meer dan 600 adressen (voornamelijk boven de grote rivieren) bieden een plek aan waar wandelaars of fietsers even tot rust kunnen komen. „De tofste pleisterplaats op je route!” zo omschrijft de organisatie de rustpunten. De adressen bieden voor weinig geld een kop koffie of thee met wat lekkers (zelfbediening), een bank of zitje om rustig te lunchen of gewoon een plekje om te genieten van een rustgevend uitzicht over een stukje natuur. De adressen zijn via diverse navigatiesystemen en de website te vinden en bevinden zich vaak bij een boerderij (bezoekers mogen veelal ook rondkijken op het erf), een (boeren)camping, een landwinkel, een atelier, een dagbesteding (bijvoorbeeld Kroonhoeve van Adullam Gehandicaptenzorg in Uddel) of zorgboerderij. Ze nemen de coronamaatregelen in acht.

>>rustpunt.nu