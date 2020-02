Wandel- en fietsbeurs, tuinbeurzen en modelbouwshow

Duitsland vraagt erom ontdekt te worden door de wandel- en fietsliefhebber. Maar je kunt ook in eigen tuin blijven. Milieuvriendelijk tuinieren, hoe doe je dat? Op de Modelbouwshow in de Goese Zeelandhallen is dit jaar bijzondere aandacht voor papier en karton.

Wandel- en fietsbeurs

„Inspirerende bestemmingen, nieuwe routes, juweeltjes van arrangementen en outdoormateriaal”: het is allemaal te vinden op de Fiets- en Wandelbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs op 28 en 29 februari. Themaland van deze zestiende editie is Duitsland. Met zijn 16 nationale parken, 105 natuurparken, 16 Unesco-biosfeerreservaten, 200.000 kilometer aan wandelroutes en meer dan 200 langeafstandsroutes vraagt dit land erom ontdekt te worden. Een ander accent ligt op duurzaamheid. Wie een fiets wil uitproberen, of het nu een elektrische is of een lig- of bakfiets, kan op het testparcours op de beurs terecht. Ook is er een Hicle Family Infomarkt over fietsvakanties met kinderen. Entree: 15 euro.

>>fietsenwandelbeurs.nl

Vooruitblikken op tuinseizoen

Twee tuinbeurzen blikken volgende week vooruit naar het komende seizoen. Van 13 tot en met 15 februari vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch ”Tuinidee” plaats. Er is dit jaar speciale aandacht voor ecologisch en duurzaam tuinieren. Bezoekers ontdekken met welke materialen het best milieuvriendelijk getuinierd kan worden en hoe een tuin kan bijdragen aan een bewuste leefomgeving. Ook is er inspiratie te vinden voor alle soorten tuinen, van kindertuin tot luxe tuin en van moestuin tot onderhoudsarme tuin. Een onlineticket kost 12,50 euro. Op de beurs ”Tuin&Sfeer” is het centrale thema ”feelgoed”. „Voor ons staat dat gelijk aan ontspanning, voorjaarsgeluk en zomerzoet”, aldus de organisatie van het evenement, dat op 14 en 15 februari gehouden wordt in het Martiniplaza in Groningen. Ook op deze beurs is er aandacht voor alle soorten tuinen, tuindecoratie en tuinadvies. Hier kost een kaartje 6,50 euro in de voorverkoop. Op beide beurzen zijn diverse workshops.

>>tuinidee.nl; tuin-sfeerbeurs.nl



Modelbouw- en legofestijn

”Bouw je wereld” is het thema van de Modelbouwshow, die op zaterdag 15 februari gehouden wordt in de Goese Zeelandhallen. Importeurs en fabrikanten presenteren uiteenlopende modellen. Van miniboot, -trein en -vliegtuig tot lijm en precisiegereedschappen. En van radiografisch bestuurbare auto’s tot een bassin met modelboten. De aandacht gaat dit jaar vooral uit naar ”papier/kartonmodelbouw”. Er is een speciaal themaplein met een aanbod van bouwplaten. Als onderdeel van de Modelbouwshow vindt ook het ”Festijn met Bouwsteentjes” plaats. Hier kunnen bouwers, verzamelaars en liefhebbers van lego hun hart ophalen. Er worden verschillende grote bouwwerken getoond, demonstraties gegeven en bouwwedstrijden voor kinderen gehouden. Een toegangskaartje (11 euro, 5 euro voor kinderen) geldt voor beide evenementen.

>>zeelandhallen.nl