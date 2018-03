Vragen helpt

Als je favoriete crackers in de supermarkt plots van de plank verdwenen zijn, kun je twee dingen doen. Niets. Maar dan gebeurt er ook niets. Of je gemis vriendelijk melden. Wellicht verandert er dan wel wat. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Het zijn wellicht de goedkoopste crackers van Nederland. Voor een pakje met 250 gram van die krokante alternatieven voor een boterham betaal je ongeveer een halve euro.

De Consumentenbond riep ze ruim een jaar geleden uit tot de beste crackers van Nederland. Omdat je krijgt wat erop staat. Roggecrackers bestaan uit roggemeel, water en zout. De volkorenvariant bestaat voor 100 procent uit volkorenmeel.

Smaak is persoonlijk, maar ik vind het dus de lekkerste crackers van het land. Vooral omdat ze zo dun zijn. En gemakkelijk breken. Van die dikke, van die harde: daar zou je je tanden op stukbijten. Dus keek ik raar op toen mijn favoriete crackers bij de supermarkt in de buurt opeens uit het schap verdwenen waren.

Tja, wat dan? Een ander merk nemen? Of naar de concurrent gaan? Ik dacht: ik waag er een mailtje naar de (landelijke) klantenservice aan. Wie weet heeft dat effect.

En dat had het. Er kwam zo ongeveer per kerende post een vriendelijke reactie per e-mail, waarin een medewerker het bekende verhaal vertelde. Supermarkten moeten keuzes maken. Er was te weinig vraag naar mijn favoriete crackers. Dus daarom.

Concrete toezeggingen werden er niet gedaan. Maar de medewerker zegde wel toe dat mijn opmerking naar de verantwoordelijke afdeling zou worden doorgestuurd, zodat er nog eens kritisch naar kon worden gekeken. „Helaas kunnen wij u niet garanderen dat het product terug in het assortiment komt.” Met excuses, et cetera.

Nette reactie, denk je. Maar ze gaan natuurlijk niet naar aanleiding van een mailtje hun inkoopbeleid aanpassen. En je begrijpt tot op zekere hoogte ook wel dat een supermarkt slecht verkopende producten met ook nog eens een lage marge liever vervangt door iets wat meer oplevert.

Maar het zijn anderzijds wel de beste crackers van Nederland. En het is niet uitgesloten dat meer verborgen fans zich met een klacht tot de klantenservice hebben gewend. In ieder geval, wie schetst mijn verbazing een maandje later. De bekroonde, supergoedkope crackers van mijn voorkeur stonden opeens op hun vertrouwde plek in de gang met de ontbijtproducten.

Fjord is de naam. En nee, ik heb geen aandelen.