Volvo XC40 effent nieuwe paden

Het is vreemd dat Volvo een prominente rol speelt in de verkoopaantallen van grotere SUV’s, maar dat het compactere segment tot nu toe werd vergeten. Dat haalt het Zweedse merk nu in met de nieuwe XC40.

Met de nieuwe XC40 zet Volvo een relatief bescheiden bemeten SUV neer. De lengte blijft beperkt tot 4,43 meter en daarmee valt de nieuweling qua formaat in het segment van de Nissan Qashqai en de Volkswagen Tiguan. Modellen waarvan de tweede generatie al op de markt is. Waarmee duidelijk wordt dat Volvo in dit segment bepaald geen voorloper is.

Volvo start meteen met een nieuwe basis. De bodemgroep is ontwikkeld voor de meer compacte modellen en dient later ook als uitgangspunt voor de volgende generatie V40. Daarbij is al meteen rekening gehouden met een volledig elektrische aandrijflijn, die op termijn in de XC40 beschikbaar komt.

De vormgeving is aan de ene kant typisch Volvo, terwijl de XC40 ook veel nieuwe details draagt. Bekend is onder meer de vorm van de achterlichten waarmee de schouders krachtig worden aangezet. Maar de schuin oplopende C-stijl met een optisch zwevend dak liet Volvo nog niet eerder zien. Bij een moderne SUV van het merk horen zogenaamde Thor Hammer-koplampen en ook de concavevorm van de grille werd al eerder vertoond. Vooral het profiel is heel eigen aan de XC40, zodat Volvo een herkenbaar model neerzet.

Opmerkelijk is de binnenruimte die de auto biedt. De flinke hoogte zorgt ervoor dat je mooi rechtop kunt zitten, wat weer ruimtewinst in de lengte oplevert. Dat vertaalt zich in een verrassend royale beenruimte op de achterbank, waar zelfs drie volwassenen passen.

De ruimte voorin is eveneens royaal. De ontwerpers hebben de dikte van de portieren optimaal benut voor enorme bagagebakken, maar ook voor een toename van de breedte op heuphoogte. Verder is het dashboard zo vormgegeven dat bestuurder en voorpassagier totaal geen beenruimte tekortkomen.

Tassenhaak

Zodra je achter het stuur zit, valt een aantal handige vindingen op. Zo zit er tussen de voorstoelen in de console een handig, uitneembaar prullenbakje. Wie het dashboardkastje opent, vindt direct naast het slot een uitklapbare tassenhaak. Handig wanneer je chinees haalt.

De XC40 is voorzien van een mooi rechthoekige bagageruimte die een inhoud biedt van minimaal 460 liter. Die is op de bekende manier uit te breiden door de achterbank in twee ongelijke delen neer te klappen. Het resultaat bedraagt dan 1336 liter.

De vormgeving in het interieur voldoet direct aan de verwachtingen van het Scandinavische design. Er heerst rust door de eenvoud van de vormen en materialen. Via een grote, centrale display zijn vrijwel alle voertuigfuncties te bedienen, waardoor een groot aantal knoppen wegvalt.

De nieuwste telg in de Volvofamilie kan met alle denkbare luxe en veiligheidsvoorzieningen worden geleverd die bekend zijn uit de grote S/V/XC90. Daaronder ook de inmiddels bekende, deels autonome rijfuncties. Uiteraard houdt de auto via camera’s de afstand tot de voorganger in de gaten. Daarop reageert de cruisecontrol met automatisch gas los of afremmen en het weer accelereren als de voorganger vaart maakt. Bovendien neemt de auto, indien gewenst, het sturen van de berijder over. Die moet overigens wel de handen aan het stuur houden. Vooral op de snelweg en in files zijn dit prettige functies.

Motorisch is het programma van de nieuwe Volvo XC40 nog in opbouw. Het merk begint met de topper, de T5-benzine. Deze 2 liter viercilinder levert een fors vermogen van 247 pk en een koppel van 350 Nm. Dan is het niet moeilijk om te begrijpen dat de XC40 uitermate vlot presteert met een top van 230 km/h en een acceleratie naar 100 km/h in 6,5 seconden. Er bestaat ook een 190 pk-versie van dezelfde motor. Daarnaast komt er als basis een splinternieuwe 1,5 liter driecilinder, goed voor 156 pk. Diesels zijn er uiteraard ook.

Volvo stemt het onderstel op een uitermate prettige manier af. De auto weet prima weg met de uitstekende prestaties en is tegelijk comfortabel voor het hele gezin op lange ritten. Zelfs de relatief grote 20 inch wielen onder dit exemplaar gooien daarbij geen roet in het eten.

Volvo start de nieuwe XC40 met de driecilinder voor net geen 40 mille. Dat is stevig, vooral in vergelijking met de concurrentie. De T5 staat aan de andere kant van het spectrum inclusief automaat en vierwielaandrijving vanaf 55.375 euro.

Volvo XC40 T5 R-Design

Topsnelheid 230 km/u

Acceleratie 6,5 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 11,1 liter/100 km

CO2-uitstoot 166 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 2100 kg

+

Uitstraling. Het carrosserieontwerp is origineel, met voldoende behoud van typische Volvokenmerken.

Ruimte. Verrassend ruim.

-

Prijs. Volvo moet het vooral van zijn merkwaarde hebben om de stevige vanafprijs van 40.000 euro te rechtvaardigen.

Verbruik. De krachtigste benzinemotor levert forse prestaties, maar dit gaat natuurlijk ten koste van het gemiddelde verbruik.