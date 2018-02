Volkswagen Tiguan Allspace doet er een schepje bovenop

De belangrijkste reden voor het succes van SUV’s zijn de hoge zit en het royale ruimteaanbod. Volkswagen brengt met de Allspace een zevenzitsversie van de Tiguan die er qua ruimte een schepje bovenop doet.

De tweede generatie Tiguan weet te profiteren van de grote belangstelling in de hele wereld voor SUV’s. De auto heeft een stoere uitstraling en is hoekig vormgegeven. Met het nodige chroom aan de buitenkant benadrukt Volkswagen de luxueuze eigenschappen van het model. De normale Tiguan staat in zijn huidige vorm alweer zo’n anderhalf jaar op het programma. De Tiguan Allspace is een recente toevoeging.

De lengte van de Tiguan Allspace groeit met 21,5 centimeter en die toename wordt verdeeld over de wielbasis (+ 10,5 centimeter) en de overhang achter. De opzet bij de ontwikkeling was om de Tiguan ook geschikt te maken voor zeven passagiers. De auto heeft er twee extra stoelen op de derde zitrij bij gekregen. De standaardachterbank kent een flink verstelbereik en kan deels voorover worden geklapt om toegang te geven tot de achterste zitplaatsen. Zoals bij veel van dit soort zevenzitters zijn de extra stoeltjes klein van formaat en bieden ze door gebrek aan hoofd- en beenruimte slechts plaats aan kleine kinderen.

Breed inzetbaar

Stoelen en achterbank zijn behoorlijk vlak qua zitting en rugleuning. Daarom is er van een goed ondersteunde zit geen sprake. De beenruimte achterin neemt toe naarmate de bank verder naar achteren wordt verschoven.

De meeste eigenaren zullen de auto doorgaans als vijfzitter met extra bagageruimte gebruiken. Achter de zevende zitplaats blijft er een schamele bagageruimte over. Als vijfzitter blijkt de auto zeer genereus met 700 liter. Als beide zitrijen zijn neergeklapt, krijgt de Allspace een verhuiscapaciteit van 1775 liter. Alle genoemde mogelijkheden zorgen voor een brede inzetbaarheid van het model.

Wat betreft inrichting is de Allspace niet anders dan de korte Tiguan. Aan materialen, detaillering en vormgeving van het dashboard en de deurpanelen is duidelijk de signatuur van VW te herkennen. De laatste jaren schurkt het merk dicht tegen het premiumsegment aan. De oppervlaktes van dashboard en portierpanelen voelen zacht en daardoor plezierig aan. Smalle metaalkleurige biezen zorgen voor contrast, terwijl in dit exemplaar verder alles zwart is.

De hoge zit zorgt voor een goed uitzicht rondom. Voldoende grote spiegels leveren een goed overzicht op de zijkanten van de carrosserie. Daarnaast beschikt de auto over een parkeerhulp en een voorziening die waarschuwt als er zich voertuigen in de dode hoek begeven.

Turbo

Waar andere modellen binnen de Volkswagen Groep op dezelfde basis beginnen met 1 liter driecilinder turbomotoren, komt de Tiguan Allspace beter beslagen ten ijs met een viercilinder met een inhoud van 1,4 liter. Nog steeds geen forse motor, maar door de aanwezige turbo wordt wel een vermogen bereikt van 150 pk en daarnaast een bruikbaar koppel van 250 Nm. Deze motor beschikt over cilinderuitschakeling. Als er weinig vermogen wordt gevraagd, schakelen twee van de vier cilinders uit en daarmee wordt brandstof bespaard. Dit gebeurt vaak bij lagere snelheden als er een constante snelheid wordt aangehouden. Op het dashboard licht dan een ecolampje op.

Nu werken brandstofbesparende maatregelen alleen als de gebruiker deze op waarde weet te schatten. Wie normaal met de grote Tiguan omspringt, haalt een gemiddeld brandstofverbruik van net boven de 1 op 12. Dat is niet slecht, maar ook zeker niet uitzonderlijk. De motor doet mooi stil zijn werk en weet voldoende te presteren met een top van 198 km/u en een acceleratie naar 100 km/u in 9,5 seconden.

Flexibel chassis

De Tiguan staat –zoals veel Volkswagens– op het zogenaamde MQB-platform. Tot de grote voordelen behoort vooral het bescheiden gewicht, belangrijk voor een gunstig verbruik. De langere wielbasis van de Allspace beïnvloedt voelbaar het rijcomfort. Vijf tot eventueel zevenpassagiers worden doelmatig over oneffenheden geleid. Ook waar het gaat om stabiliteit op de autosnelweg gooit de Tiguan Allspace hoge ogen.

Prijstechnisch staat de Volkswagen Tiguan Allspace duidelijk boven de kortere variant. Die begint namelijk bij 33.510 euro (125 pk), terwijl voor de Allspace in dezelfde versie, maar met 150 pk, 37.450 euro afgerekend moet worden. Wie dan één of twee uitrustingsvarianten hoger gaat zitten en wat losse opties bestelt, gaat al snel in de richting van de 50.000 euro. Een stevige prijs.

VW Tiguan Allspace 1.4 TSI

Topsnelheid 198 km/u

Acceleratie 9,5 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 12,1 kilometer

CO2-uitstoot 143 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1800 kg

+

Ruimte. De Tiguan Allspace biedt als vijfzitter twee extra plaatsen en fors meer bagageruimte.

Afwerking. Detaillering, materiaalgebruik en vormgeving zorgen voor een interieur van een hoog niveau.

Comfort. De lange wielbasis en de afstemming van het onderstel zorgen voor een prettig comfort.

-

Verbruik. De 1,4 litermotor moet hard werken om de grote auto vlot te laten presteren. En dat kost brandstof.